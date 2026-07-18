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Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

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VV. AA.

De Saturno a la locura

Álvaro Martínez Camarena

¿Puede un cuadro revelar algo más que belleza? Este ensayo propone recorrer el Museo del Prado con otra mirada, que contempla e interroga. A través de obras maestras, el lector descubrirá cómo la pintura encierra saberes sobre biología, física, medicina o psicología, trazando puentes entre arte y ciencia. Desde la botánica colonial hasta la neurociencia, cada lienzo se convierte en un territorio de conocimiento. Más que un libro de arte o de ciencia, es una invitación a aprender a mirar de otro modo.

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De Saturno a la locura

Autor: Álvaro Martínez Camarena

Editorial: Menoscuarto

Nº de páginas: 224

Aire de familia

Alessandro Piperno

A sus 50 años, el catedrático y novelista Alessandro Sacerdoti, un misántropo en plena crisis vital y profesional, es apartado de la universidad tras comentar en clase unas citas misóginas de Flaubert. Al mismo tiempo, debe hacerse cargo de Noah, el hijo huérfano de una prima lejana, un niño callado y esquivo, apegado a las tradiciones. Convertido de pronto en tutor y padre improvisado, Alessandro afronta con torpeza una convivencia que pronto lo obliga a mirarse de frente.

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Aire de familia

Autor: Alessandro Piperno

Editorial: Libros del Asteroide

Nº de páginas: 424

Los más vendidos

Ficción

  1. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
  2. Ríete de las bodas. Megan Maxwell (Espasa). 
  3. Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
  4. La cámara de las maravillas. María Oruña (P. & Janés).
  5. La enfermera. Martín Torres (Planeta).

No Ficción

  1. Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy). 
  2. Murdoku vol. 2. Manuel Garand (Temas de Hoy).
  3. Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta). 
  4. La democracia amenazada. Baltasar Garzón (Planeta).
  5. Todos los hombres... Ketty Garat (Deusto).

En galego

  1. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira).
  2. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
  3. Asasinato no muíño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
  4. Só navego na voz con que dis o meu nome. Xaime Toxo).
  5. A lingua estranxeira. Brais Lamela (Galaxia).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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