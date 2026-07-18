Libros recomendados de la semana

De Saturno a la locura

Álvaro Martínez Camarena

¿Puede un cuadro revelar algo más que belleza? Este ensayo propone recorrer el Museo del Prado con otra mirada, que contempla e interroga. A través de obras maestras, el lector descubrirá cómo la pintura encierra saberes sobre biología, física, medicina o psicología, trazando puentes entre arte y ciencia. Desde la botánica colonial hasta la neurociencia, cada lienzo se convierte en un territorio de conocimiento. Más que un libro de arte o de ciencia, es una invitación a aprender a mirar de otro modo.

De Saturno a la locura Autor: Álvaro Martínez Camarena Editorial: Menoscuarto Nº de páginas: 224

Aire de familia

Alessandro Piperno

A sus 50 años, el catedrático y novelista Alessandro Sacerdoti, un misántropo en plena crisis vital y profesional, es apartado de la universidad tras comentar en clase unas citas misóginas de Flaubert. Al mismo tiempo, debe hacerse cargo de Noah, el hijo huérfano de una prima lejana, un niño callado y esquivo, apegado a las tradiciones. Convertido de pronto en tutor y padre improvisado, Alessandro afronta con torpeza una convivencia que pronto lo obliga a mirarse de frente.

Aire de familia Autor: Alessandro Piperno Editorial: Libros del Asteroide Nº de páginas: 424