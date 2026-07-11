Esparta
Andrew Bayliss
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ático de los Libros. 384 páginas
Andrew Bayliss sumerge al lector en la asombrosa historia de la polis más formidable de la Antigüedad a partir de las fuentes antiguas y la arqueología más reciente, y muestra cómo una modesta comunidad del Peloponeso se convirtió en la gran potencia del mundo griego. Desde las guerras mesenias que cimentaron su expansión hasta su victorioso choque con Atenas en la guerra del Peloponeso, Esparta forjó una maquinaria imparable, cuyos engranajes se van descubriendo a través de las páginas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo
- Adiós a los conciertos de verano en los chiringuitos de Vigo
- Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
- Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo
- Travesía de Vigo recupera la normalidad después de que un tráiler bloquease la rotonda con Buenos Aires
- Cangas comienza a instalar vallas en las carreteras en el entorno de las playas para impedir aparcar
- Borja Iglesias: «Tras mi debut en el Mundial, Claudio me hizo llorar con su mensaje»
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense