Andrew Bayliss sumerge al lector en la asombrosa historia de la polis más formidable de la Antigüedad a partir de las fuentes antiguas y la arqueología más reciente, y muestra cómo una modesta comunidad del Peloponeso se convirtió en la gran potencia del mundo griego. Desde las guerras mesenias que cimentaron su expansión hasta su victorioso choque con Atenas en la guerra del Peloponeso, Esparta forjó una maquinaria imparable, cuyos engranajes se van descubriendo a través de las páginas.