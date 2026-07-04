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Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

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VV. AA.

Las flores del ayer

Virginia Bonet

El día de Todos los Santos, Tina visita la tumba de su abuela y descubre flores frescas. La reacción nerviosa de su madre y su tío deja en evidencia un oscuro secreto silenciado a lo largo de los años. A través de las vivencias de Aurora, Marga y Tina, el libro recorre décadas de historia, desde los maquis del Maestrazgo hasta los pasillos de un colegio privado americano. Un retrato íntimo del trauma heredado, de la maternidad en todas sus formas y la fuerza –y el precio– de sobrevivir. Todo con Valencia como un escenario vivo.

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Las flores del ayer

Autora: Virginia Bonet

Editorial: N de Novela

Nº de páginas: 320

Lobos

Robert Brodsky

Lobos pone en escena –y en ruta, pues se trata de un largo e inquietante viaje en coche– la difícil relación entre un padre y su hija adolescente mientras atraviesan Estados Unidos rumbo a un campamento de ecología radical al cual ella ha decidido ingresar. La delicada salud de la hija y su mejor amiga, los fantasmas políticos y literarios de él y las nuevas miradas sociales sobre las palabras y las conductas ponen entre ambos un abismo que el amor y el mutuo empeño no logran salvar.

Noticias relacionadas

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Lobos

Autor: Robert Brodsky

Editorial: Random House

Nº de páginas: 216

La pérdida de la felicidad

Angie Kim

El padre de Mia y Eugene, su hermano, no vuelven a casa después de un paseo. Pasado un tiempo el hermano de Mia se presenta ensangrentado y solo, y queda claro que el padre de esta familia tan unida ha desaparecido y el único testigo es Eugene, que padece el síndrome de Angelman, y no puede hablar. Repleta de giros sorprendentes y preguntas fascinantes sobre el amor, el lenguaje y las conexiones humanas, La pérdida de la felicidad es un misterio, un drama familiar y una obra de honda investigación filosófica.

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La pérdida de la felicidad

Autora: Angie Kim

Editorial: La Esfera de los Libros

Nº de páginas: 440

Los más vendidos

Ficción

  1. Ríete de las bodas. Megan Maxwell (Espasa). 
  2. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
  3. Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
  4. La cámara de las maravillas. María Oruña (P. & Janés). 
  5. Los fabuladores. José I. Carnero (Random House).

No Ficción

  1. Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy). 
  2. La respuesta. Juan Luis Arsuaga (Destino).
  3. Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta). 
  4. Enviado especial. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara). 
  5. Todos los hombres de Sánchez. Ketty Garat (Deusto).

En galego

  1. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira).
  2. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
  3. Asasinato no muíño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
  4. Os fabuladores. José I. Carnero (Aira Editorial)
  5. Só navego na voz con que me dis o meu nome. Xaime Toxo (Autoedición).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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