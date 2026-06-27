Libros recomendados de la semana

León XIV

Mario Escobar

El 21 de abril de 2025 fallecía el papa Francisco, dejando a la Iglesia en una encrucijada. Amado y cuestionado, su muerte daba lugar a un cónclave sin favoritos claros y con tensiones geopolíticas latentes. Mario Escobar analiza el legado de Francisco y el desafío que enfrenta su sucesor: liderar una Iglesia sacudida por fracturas internas y la necesidad de renovación. Un ensayo sobre el poder, la fe y el futuro del papado en el siglo XXI, que explora los retos a los que se enfrenta Robert Prevost, elegido en un contexto de crisis.

León XIV Autor: Mario Escobar Editorial: Deusto Nº de páginas: 240

La vergüenza es azul

Isolda Patrón-Costas

Clara vive en San Francisco y ha ido a visitar a su madre a Granada. La noticia de la muerte de Shirati, un extraño y magnético personaje que marcó su adolescencia, trae al presente los recuerdos que perturbarán la paz entre madre e hija y las llevará a un viaje emocional del que ninguna de las dos volverá siendo la misma. Con saltos temporales entre una Clara madura y la niña de quince años que se enfrentó a hechos traumáticos, La vergüenza es azul es el recorrido psicológico de una mujer que intenta recomponer un relato fragmentado, moldeado por los vaivenes de una madre desesperada y desesperante.

Noticias relacionadas

La vergüenza es azul Autora: Isolda Patrón-Costas Editorial: Menoscuarto Nº de páginas: 344

Las abandonadas

J. D. Barker

Cuando Thad McAlister, un joven y exitoso autor de bestsellers de terror, empieza a escribir su nueva novela, las palabras fluyen sin esfuerzo. La historia, arraigada en los juicios de brujas de siglos pasados, parece avanzar sola y Thad llena una página tras otra de aterradores personajes. Está exultante y convencido de que su nuevo libro es su gran obra maestra. Pero poco a poco también crece un miedo en su interior, pues siente que a su alrededor ocurre algo extraño. ¿Es realmente ficción todo lo que escribe?

Las abandonadas Autor: J. D. Barker Editorial: Destino Nº de páginas: 456