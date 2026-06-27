Libros recomendados de la semana
VV. AA.
León XIV
Mario Escobar
El 21 de abril de 2025 fallecía el papa Francisco, dejando a la Iglesia en una encrucijada. Amado y cuestionado, su muerte daba lugar a un cónclave sin favoritos claros y con tensiones geopolíticas latentes. Mario Escobar analiza el legado de Francisco y el desafío que enfrenta su sucesor: liderar una Iglesia sacudida por fracturas internas y la necesidad de renovación. Un ensayo sobre el poder, la fe y el futuro del papado en el siglo XXI, que explora los retos a los que se enfrenta Robert Prevost, elegido en un contexto de crisis.
La vergüenza es azul
Isolda Patrón-Costas
Clara vive en San Francisco y ha ido a visitar a su madre a Granada. La noticia de la muerte de Shirati, un extraño y magnético personaje que marcó su adolescencia, trae al presente los recuerdos que perturbarán la paz entre madre e hija y las llevará a un viaje emocional del que ninguna de las dos volverá siendo la misma. Con saltos temporales entre una Clara madura y la niña de quince años que se enfrentó a hechos traumáticos, La vergüenza es azul es el recorrido psicológico de una mujer que intenta recomponer un relato fragmentado, moldeado por los vaivenes de una madre desesperada y desesperante.
Las abandonadas
J. D. Barker
Cuando Thad McAlister, un joven y exitoso autor de bestsellers de terror, empieza a escribir su nueva novela, las palabras fluyen sin esfuerzo. La historia, arraigada en los juicios de brujas de siglos pasados, parece avanzar sola y Thad llena una página tras otra de aterradores personajes. Está exultante y convencido de que su nuevo libro es su gran obra maestra. Pero poco a poco también crece un miedo en su interior, pues siente que a su alrededor ocurre algo extraño. ¿Es realmente ficción todo lo que escribe?
Los más vendidos
Ficción
- Antes de que todo cambie. Manel Loureiro (Planeta).
- Mala gente. Alberto Caliani (Ediciones B).
- El amo. Santiago Díaz (Alfaguara).
- La Cámara de las Maravillas. María Oruña (Plaza & Janés).
- Jotadé. Santiago Díaz (Alfaguara).
No Ficción
- José Suárez. Unos ojos vivos que piensan. (Xunta).
- Todos los hombres de Sánchez. Ketty Garat (Deusto).
- Enviado especial. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
- Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).
- Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy).
En galego
- Tras da mirada de José Suárez. Olaia Sendón (Galaxia).
- Cóntocho con palabras. Anxo Otero e Caetano Otero (Sushi Books).
- A muller de mentira. Iria Collazo (Galaxia).
- Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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- El Congreso aprueba en pleno la transferencia a Galicia de la AP-9
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
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