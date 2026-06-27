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Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

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VV. AA.

León XIV

Mario Escobar

El 21 de abril de 2025 fallecía el papa Francisco, dejando a la Iglesia en una encrucijada. Amado y cuestionado, su muerte daba lugar a un cónclave sin favoritos claros y con tensiones geopolíticas latentes. Mario Escobar analiza el legado de Francisco y el desafío que enfrenta su sucesor: liderar una Iglesia sacudida por fracturas internas y la necesidad de renovación. Un ensayo sobre el poder, la fe y el futuro del papado en el siglo XXI, que explora los retos a los que se enfrenta Robert Prevost, elegido en un contexto de crisis.

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León XIV

Autor: Mario Escobar

Editorial: Deusto

Nº de páginas: 240

La vergüenza es azul

Isolda Patrón-Costas

Clara vive en San Francisco y ha ido a visitar a su madre a Granada. La noticia de la muerte de Shirati, un extraño y magnético personaje que marcó su adolescencia, trae al presente los recuerdos que perturbarán la paz entre madre e hija y las llevará a un viaje emocional del que ninguna de las dos volverá siendo la misma. Con saltos temporales entre una Clara madura y la niña de quince años que se enfrentó a hechos traumáticos, La vergüenza es azul es el recorrido psicológico de una mujer que intenta recomponer un relato fragmentado, moldeado por los vaivenes de una madre desesperada y desesperante.

Noticias relacionadas

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La vergüenza es azul

Autora: Isolda Patrón-Costas

Editorial: Menoscuarto

Nº de páginas: 344

Las abandonadas

J. D. Barker

Cuando Thad McAlister, un joven y exitoso autor de bestsellers de terror, empieza a escribir su nueva novela, las palabras fluyen sin esfuerzo. La historia, arraigada en los juicios de brujas de siglos pasados, parece avanzar sola y Thad llena una página tras otra de aterradores personajes. Está exultante y convencido de que su nuevo libro es su gran obra maestra. Pero poco a poco también crece un miedo en su interior, pues siente que a su alrededor ocurre algo extraño. ¿Es realmente ficción todo lo que escribe?

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Las abandonadas

Autor: J. D. Barker

Editorial: Destino

Nº de páginas: 456

Los más vendidos

Ficción

  1. Antes de que todo cambie. Manel Loureiro (Planeta). 
  2. Mala gente. Alberto Caliani (Ediciones B).
  3. El amo. Santiago Díaz (Alfaguara). 
  4. La Cámara de las Maravillas. María Oruña (Plaza & Janés).
  5. Jotadé. Santiago Díaz (Alfaguara).

No Ficción

  1. José Suárez. Unos ojos vivos que piensan. (Xunta).
  2. Todos los hombres de Sánchez. Ketty Garat (Deusto).
  3. Enviado especial. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
  4. Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta). 
  5. Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy).

En galego

  1. Tras da mirada de José Suárez. Olaia Sendón (Galaxia). 
  2. Cóntocho con palabras. Anxo Otero e Caetano Otero (Sushi Books).
  3. A muller de mentira. Iria Collazo (Galaxia). 
  4. Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia). 
  5. A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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