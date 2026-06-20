Libros recomendados de la semana

El libro de Miguel

Jaime Rodríguez

Un hombre aparece en la azotea de la Torre de Madrid. Está herido, desorientado, y antes de lanzarse al vacío solo pronuncia una frase: «¡Hay un libro antes del libro!». Ese gesto desencadena una investigación que nadie quiere que se lleve a cabo. Porque en algún lugar de la ciudad –oculto entre símbolos, manuscritos y verdades enterradas– existe un libro del que nadie ha oído hablar… y que podría desmoronar los cimientos de la historia tal como es.

El libro de Miguel Autor: Jaime Rodríguez Editorial: Espasa Nº de páginas: 392

Suseia

Francisco Narla

El maestro Mateo, arquitecto responsable de la última fase de construcción de la catedral de Santiago, acomete el proyecto más ambicioso del arte románico europeo. Pero su obsesión por la belleza y el caos de la ciudad le llevan a creer que ha hecho un pacto con el diablo. Suseia narra el conflicto entre la creación artística y la memoria emocional en uno de los momentos clave del Camino de Santiago. Se trata de la segunda entrega de la exitosa Trilogía de Compostela y la secuela directa de Ultreia.

Suseia Autor: Francisco Narla Editorial: Istoria Nº de páginas: 624