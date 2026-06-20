Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El libro de Miguel
Jaime Rodríguez
Un hombre aparece en la azotea de la Torre de Madrid. Está herido, desorientado, y antes de lanzarse al vacío solo pronuncia una frase: «¡Hay un libro antes del libro!». Ese gesto desencadena una investigación que nadie quiere que se lleve a cabo. Porque en algún lugar de la ciudad –oculto entre símbolos, manuscritos y verdades enterradas– existe un libro del que nadie ha oído hablar… y que podría desmoronar los cimientos de la historia tal como es.
Suseia
Francisco Narla
El maestro Mateo, arquitecto responsable de la última fase de construcción de la catedral de Santiago, acomete el proyecto más ambicioso del arte románico europeo. Pero su obsesión por la belleza y el caos de la ciudad le llevan a creer que ha hecho un pacto con el diablo. Suseia narra el conflicto entre la creación artística y la memoria emocional en uno de los momentos clave del Camino de Santiago. Se trata de la segunda entrega de la exitosa Trilogía de Compostela y la secuela directa de Ultreia.
Los más vendidos
Ficción
- Ríete de las bodas. Megan Maxwell (Espasa).
- La cámara de las maravillas. María Oruña (P. & Janés).
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
- Mala gente. Alberto Caliani (Ediciones B).
- Antes de que todo cambie. Manel Loureiro (Planeta).
No Ficción
- Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy).
- Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).
- La respuesta. Juan Luis Arsuaga (Destino).
- Enviado especial. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
- Todos los hombres de Sánchez. Ketty Garat (Deusto).
En galego
- Circe ou o pracer do azul. Begoña Caamaño (Galaxia).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Asasinato no muiño do cura. A. Portabales (Galaxia).
- As malas ideas. María Solar (Xerais).
- Tiña eu razón. Victoria Pinal (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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