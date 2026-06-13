Libros recomendados de la semana
VV. AA.
La edad experimental
Erri De Luca, Inès de la Fressange
Este ensayo replantea de forma lúcida y poética lo que significa envejecer en el mundo moderno. Partiendo de que la esperanza de vida se ha duplicado en el último siglo, la vejez ya no es un simple declive, sino una fase activa y llena de posibilidades, una «edad experimental» para explorar nuevas facetas de uno mismo y de la existencia. Invita a entrenar el cuerpo y la mente con conciencia y a descubrir oportunidades inéditas en la tercera edad.
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Miguel Ángel Escotet
Mediante ensayos y reflexiones personales, Miguel Ángel Escotet, psicólogo y uno de los principales especialistas en educación superior y metodología de la investigación en el ámbito internacional, explora cuestiones esenciales como la psicología, la educación, la cultura, la política, la identidad y el sentido de la vida, combinando reflexión filosófica, experiencia vital y mirada crítica sobre el mundo contemporáneo. Una invitación a emprender un viaje hacia las grandes preguntas de nuestro tiempo.
Los más vendidos
Ficción
- Mala gente. Alberto Caliani (Ediciones B).
- La cámara de las maravillas. María Oruña (Plaza&Janés).
- Antes de que todo cambie. Manel Loureiro (Planeta).
- El sótano. Roberto Leal (Espasa).
- La ira de los mansos. Manuel Esteban (N de Novela).
No Ficción
- José Suárez. Uns ollos vivos que pensan. José Suárez (Xunta).
- Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).
- Murdoku. Manuel Garand (Temas de Hoy).
- Enviado especial. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
- A rueda de... Óscar Pereiro (La Esfera de los libros).
En galego
- Monte aberto. Carlos Amado (Chan da polvora).
- A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
- A ira dos mansos. Manuel Esteban (Xerais).
- Bichero XIV. Luis Davila (Autoedición).
- Cóntocho con palabras. Anxo Otero-Caetano Otero (Sushi Books).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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