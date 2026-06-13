Libros recomendados de la semana

La edad experimental

Erri De Luca, Inès de la Fressange

Este ensayo replantea de forma lúcida y poética lo que significa envejecer en el mundo moderno. Partiendo de que la esperanza de vida se ha duplicado en el último siglo, la vejez ya no es un simple declive, sino una fase activa y llena de posibilidades, una «edad experimental» para explorar nuevas facetas de uno mismo y de la existencia. Invita a entrenar el cuerpo y la mente con conciencia y a descubrir oportunidades inéditas en la tercera edad.

La edad experimental Autores: Erri De Luca, Inès de la Fressange Editorial: Seix Barral Nº de páginas: 152

Buscando a Ítaca

Miguel Ángel Escotet

Mediante ensayos y reflexiones personales, Miguel Ángel Escotet, psicólogo y uno de los principales especialistas en educación superior y metodología de la investigación en el ámbito internacional, explora cuestiones esenciales como la psicología, la educación, la cultura, la política, la identidad y el sentido de la vida, combinando reflexión filosófica, experiencia vital y mirada crítica sobre el mundo contemporáneo. Una invitación a emprender un viaje hacia las grandes preguntas de nuestro tiempo.

Buscando a Ítaca Autor: Miguel Ángel Escotet Editorial: Planeta Nº de páginas: 487