Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El aire quema
Mónica González Inés
Lúa Cruz ha construido una vida en apariencia impecable y sin margen de error. Gestiona cuentas internacionales en una gran agencia de publicidad, tiene un marido atento, un hijo al que adora, una casa llena de luz y la sensación de haber llegado por fin al lugar correcto. Pero un día se abre una grieta que cambia todo. El aire quema es un suspense psicológico sutil y perturbador sobre la culpa, la autoexigencia y las mentiras que nos contamos para sobrevivir.
El club de las indomables
Kathryn Stockett
Mississippi, 1933. Meg, de once años, vive en un orfanato desde que su madre desapareció sin dejar rastro. Birdie, una joven fuerte y rebelde, llega a Oxford en plena Gran Depresión para pedir ayuda a su hermana, ahora casada con un influyente banquero de la alta sociedad. El destino une entonces a Birdie con Charlie, la madre de Meg, una mujer dispuesta a luchar para recuperar a su hija. Hermanadas, liderarán un grupo de mujeres que se rebelan contra las imposiciones.
Los más vendidos
Ficción
- La balada de los dragones. Sarah A. Parker (P. & Janés).
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
- Antes de que todo cambie Manuel Loureiro (Planeta).
- Culpa vuestra. Mercedes Ron (Montena).
- El sótano. Roberto Leal (Espasa).
No Ficción
- Enviado especial. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
- Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).
- El regalo de los años. Luis Rojas Marcos (H.Collins).
- La respuesta. Juan Luis Arsuaga (Destino).
- Murdoku. Manuel Garand (Temas de hoy).
En galego
- Circe ou o pracer do azul. Begoña Caamaño (Galaxia).
- Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Cóntocho con palabras. Otero- Caetano (Sushi B.).
- A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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