Libros recomendados de la semana

El aire quema

Mónica González Inés

Lúa Cruz ha construido una vida en apariencia impecable y sin margen de error. Gestiona cuentas internacionales en una gran agencia de publicidad, tiene un marido atento, un hijo al que adora, una casa llena de luz y la sensación de haber llegado por fin al lugar correcto. Pero un día se abre una grieta que cambia todo. El aire quema es un suspense psicológico sutil y perturbador sobre la culpa, la autoexigencia y las mentiras que nos contamos para sobrevivir.

El aire quema Autora: Mónica González Inés Editorial: Destino Nº de páginas: 448

El club de las indomables

Kathryn Stockett

Mississippi, 1933. Meg, de once años, vive en un orfanato desde que su madre desapareció sin dejar rastro. Birdie, una joven fuerte y rebelde, llega a Oxford en plena Gran Depresión para pedir ayuda a su hermana, ahora casada con un influyente banquero de la alta sociedad. El destino une entonces a Birdie con Charlie, la madre de Meg, una mujer dispuesta a luchar para recuperar a su hija. Hermanadas, liderarán un grupo de mujeres que se rebelan contra las imposiciones.

El club de las indomables Autora: Kathryn Stockett Editorial: Planeta Nº de páginas: 896