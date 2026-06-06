Cole Porter, el compositor de las mil canciones

Durante muchos años millones de personas escucharon y tararearon las canciones de un compositor que lo fue todo en la época en la que Broadway y Hollywood dictaban las modas de los musicales a todo el mundo. Se llamaba Cole Porter y llegó a componer más de mil canciones, con el mérito añadido de escribir también las letras de todas ellas, muchas castigadas por la censura a causa de alusiones homosexuales. «Begin the Begin», «Night and Day», «I’ve Got You Under My Skin», «Love for Sale»… fueron títulos que triunfaron en sus musicales o en las voces de cantantes como Frank Sinatra, Fred Astaire, Judy Garland, Danny Kaye, Nat King Cole, Ella Fitzgerald o Marilyn Monroe. Con Irving Berlin, George Gershwin y Richard Rodgers integró el llamado Gran Cancionero Norteamericano.

Cole Porter nació en Indiana el 9 de junio de 1891, hace 135 años, único hijo superviviente de una familia de protestantes millonarios, una condición que le permitió desde niño dedicarse a la música. Su abuelo materno hizo fortuna con negocios de madera, carbón y petróleo. A los diez años ya compuso su primera opereta con la ayuda de su madre, que animaba su vocación y contrató a un pianista para que le diese clases. Estudió para abogado en Yale y en Harvard para hacerse cargo de los negocios familiares, pero el ambiente en la universidad guió sus pasos hacia la música y allí obtuvo sus primeros éxitos con canciones que componía para el equipo de fútbol. Completó su formación estudiando armonía y orquestación en París, donde, aunque era abiertamente homosexual, se casó en 1919 con Linda Lee Thomas, una millonaria americana divorciada, ocho años mayor, a la que conoció en una fiesta en el Hotel Ritz y con quien vivió entre un lujoso piso cercano a Les Invalides de París capital y un palacete de Venecia frente al Gran Canal (el palacio Ca’Rezonicco, por el que pagaban 4.000 dólares mensuales de alquiler), donde celebraban fiestas lujosas y extravagantes a las que acudían escritores, artistas y gentes del espectáculo de Europa y América. Los veranos los pasaban en la Riviera francesa. Linda se había divorciado de un marido maltratador cuya biografía registra una curiosa anécdota: fue el primer conductor que mató a un transeúnte en un accidente de automóvil.

Porter se definía como vividor, culto, rico, exquisito y homosexual. A su regreso a Estados Unidos se instaló en Hollywood mientras su mujer lo hacía en el Waldorf Astoria de Nueva York, donde la visitaba con frecuencia. De la capital francesa volvió con un musical titulado precisamente París, que se estrenó con éxito en Broadway en 1928. Durante los años treinta del siglo pasado fue uno de los más destacados compositores de teatro musical. Tuvo que interrumpir su carrera en 1937 cuando se rompió las dos piernas en un accidente de caballo cuando acompañaba, en el exclusivo Piping Rock Club del Locust Valley de Nueva York, a la condesa Edith di Zoppola y al duque italiano Fulco di Verdura, un famoso diseñador de joyas para la jet set. Se salvó de la amputación inmediata pero sufrió dolores toda su vida y fue operado más de treinta veces. Al fin, en 1958 le amputaron la pierna derecha. En los años cuarenta habían llegado sus mejores éxitos en los musicales de Broadway y en las películas que protagonizaron estrellas como Fred Astaire, Rita Hayworth, Cary Grant y Judy Garland. Escribió canciones para más de cien bandas sonoras.

Regreso al teatro musical

Su regreso al teatro musical fue con su mayor éxito, Kiss me, Kate, que superó las mil representaciones gracias a un conjunto de canciones que se hicieron muy populares como «So In Love» o «Always True to You». Con Kiss me, Kate consiguió el Premio Tony al mejor musical de Broadway. Siguió cosechando éxitos en los años 50 para el teatro con musicales como Can-Can y películas como High Society, protagonizada por Frank Sinatra, Bing Crosby y Grace Kelly.

Afectado por un profundo alcoholismo y adicto a los analgésicos para paliar sus dolores en las piernas, Cole Porter murió en una casa de reposo de Santa Mónica en octubre de 1964 a causa de una insuficiencia renal derivada de las secuelas de aquel accidente hípico. Dejó su fortuna al 50 por ciento a su amante Ray Kelly y a James Omar, un amigo de la infancia.

Noticias relacionadas

En 1946 Michael Curtiz, director de Casabanca, dirigió una película autobiográfica de Cole Porter, Night and Day, interpretada por Cary Grant, que fue un rotundo fracaso. «Si he sobrevivido a esto, quiere decir que soy inmortal», declaró Porter al verla en su estreno. En 2004 Irwin Winkler hizo De-Lovely, un biopic musical sobre su vida, en el que Kevin Kline asumió de forma muy directa el rol homosexual de Porter. Woody Allen le rindió homenaje en Midnight in Paris.