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Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

La cara oculta de los santos

José María Zavala

José María Zavala se adentra en la cara menos conocida de algunas de las figuras más influyentes de la Iglesia: persecuciones, dudas, escándalos, descrédito y, en ocasiones, el golpe más doloroso: el ataque que llega desde dentro. Con tensión de thriller histórico, Zavala reconstruye episodios poco divulgados y abre puertas que rara vez se revelan: intrigas, controversias y batallas íntimas que muestran cómo, muchas veces, la fe se forja en la sombra. Desde el Padre Pío a Carlo Acutis, entre otros.

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La cara oculta de los santos

Autor: José María Zavala

Editorial: Plaza & Janés

Nº de páginas: 304

La hija del mar

Linda Wilgus

Cornualles, comienzos del siglo XIX. Arruinada y viuda tras las guerras napoleónicas, la joven Isabel regresa al pueblo costero donde fue encontrada siendo niña, sin recuerdos de su origen. Su regreso despierta una antigua leyenda que la vincula a un espíritu del mar y refuerza su deseo de descubrir la verdad sobre su pasado. En una costa marcada por el contrabando y la violencia, la aparición de Jack, un capitán herido al que decide ayudar, empieza a ocupar un lugar inesperado en su vida.

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La hija del mar

Autor: Linda Wilgus

Editorial: Espasa

Nº de páginas: 432

Los más vendidos

Ficción

  1. La intriga del funeral.... Eduardo Mendoza (S. Barral). 
  2. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (L. del Asteroide).
  3. Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
  4. Antes de que todo cambie. Manel Loureiro (Planeta).
  5. La víspera. . Manuel Jabois (Alfaguara).

No Ficción

  1. Neurociencia para la vida real. A. Ibáñez (Planeta). 
  2. Enviado especial. A. Pérez-Reverte (Alfaguara).
  3. Feliz menopausia. Sandra Moñino (Harper Collins).
  4. Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta). 
  5. El regalo de los años. Luis Rojas Marcos (Harper C.).

En galego

  1. Tiña eu razón. Victoria Pinal (Xerais).
  2. Cóntocho con palabras. A. Otero-C. Otero (Sushi B.).
  3. Asasinato no muiño... Arantza Portabales (Galaxia).
  4. O pazo das marismas. Alberte Blanco (Xerais). 
  5. Futuro imperfecto. Xulia Alonso (Galaxia).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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