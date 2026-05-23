El genio que hizo «cool» el jazz

Fue uno de los músicos de jazz más brillantes e innovadores de la historia, y autor de una de las obras fundamentales del género, Kind of blue. Fue maestro de maestros como Herbie Hancock, Chick Corea y John McLaughlin, y en su Sketches of Spain llevó magistralmente a su territorio jazzístico el folclore español, incluyendo el gallego. Miles Davis (26 de mayo de 1926 – 28 de septiembre de 1991) habría cumplido el próximo martes cien años.

Al contrario que el otro trompetista clave en la historia del jazz, Louis Armstrong, Davis no creció en la pobreza, sino que procedía de una familia de clase alta de Alton, Illinois. Criado en San Luis Este, se marchó a Nueva York a estudiar y entró en el quinteto bebop del saxofonista Charlie Parker. Después grabó las sesiones de lo que luego sería el disco Birth of the Cool. Enganchado a la heroína, volvió a los escenarios en el Festival de Jazz de Newport y grabó Round About Midnight, su primer trabajo con John Contrane, en 1955.

Su álbum más elogiado y popular, Kind of Blue (1959), precedió a Sketches of Spain (1960), influenciado por la música española y compositores como Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla. Para el tema «The Pan Piper (Alborada de Vigo)», Miles Davis se inspiró en una melodía interpretada por un afilador y castrador ourensano llamado José María Rodríguez, quien tocaba un chiflo de capador, instrumento musical similar a la flauta de Pan. La grabación original con el chiflo fue realizada el 27 de noviembre de 1952 en la aldea ourensana de Faramontaos, en A Merca, por el etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax, que impulsó la carrera de mitos del blues y el folk como Muddy Waters, Woody Guthrie y Leadbelly.

Se cree que quien pudo facilitarle a Miles Davis esta grabación fue el profesor de música neoyorquino John Szwed, autor de sendas biografías sobre Davis y Lomax. El autor de Kind of blue habría escuchado el disco World library of folk and primitive music vol.4: Spain, cuyo primer corte es, precisamente, la «Alborada de Vigo».

Más avanzada la década de los sesenta, Davis comenzó a rodearse de músicos que después fueron gigantes del jazz, como el pianista Herbie Hancock, el baterista Tony Williams, el saxofonista Wayne Shorter, el teclista Joe Zawinul y el guitarrista John McLaughlin, los dos últimos fundadores de Weather Report. Ya en 1970, otro disco superventas, Bitches Brew, ayudó a impulsar la popularidad del jazz fusión en la década que comenzaba.

Sus problemas de salud le obligaron a tomarse un descanso de cinco años, que aprovechó para practicar el dibujo y la pintura. Influido por el arte africano, trabajó con una joven artista neoyorquina llamada Jo Gelbard, quien se convirtió en su colaboradora y socia artística.

Tras su reaparición descendió su nivel de aceptación por la crítica a la vez que ganó éxito comercial, tocando con músicos más jóvenes y acercándose al pop. Su popularidad en aquellos años 80 fue tal que llegó a participar en un episodio de la famosa serie de televisión Corrupción en Miami, en el papel de un narcotraficante-proxeneta.

Grandes discípulos

Discípulos suyos de aquellos años fueron virtuosos del jazz que colaboraron con artistas del pop y el rock, como el guitarrista John Scofield (que tocó con Phil Lesh de los Grateful Dead y Gov’t Mule), el bajista Marcus Miller (Bryan Ferry, Eric Clapton) y el saxofonista Bill Evans (Mick Jagger, The Allman Brothers Band). Aunque fue Sting quien más se benefició de la escuela de Miles Davis. Al terminar su etapa en The Police, el cantante y bajista británico formó su primera banda en solitario con dos expupilos de Davis, el teclista Kenny Kirkland y el bajista Darryl Jones, quien luego sustituyó a Bill Wyman en los Rolling Stones en 1994 –fue el fallecido Charlie Watts, que tocaba jazz antes de unirse a los Stones, quien lo reclutó– y continúa en ese puesto. El saxofonista Branford Marsalis, autor del célebre solo de «Englishman in New York» y músico de Sting durante muchos años, no era miembro de la banda de Miles Davis, pero estaba influenciado por él.

La combinación de un derrame cerebral y una neumonía acabó con la vida de Miles Davis el 28 de septiembre de 1991, a los 65 años de edad. Apenas dos meses antes de su muerte, en el Festival de Jazz de Montreaux, Miles Davis interpretó «The Pan Piper (Alborada de Vigo)» con una banda dirigida por Quincy Jones y a la que se incorporó el bajista español de flamenco y jazz Carles Benavent.

Quince años después, en 2006, Davis fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La revista Rolling Stone lo describió como «el trompetista de jazz más venerado de todos los tiempos, por no mencionar uno de los músicos más importantes del siglo XX».

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Varios libros biográficos recogen la intensa vida personal y artística del genio de San Luis. Entre ellas, dos publicadas por la editorial Alba: Miles. La autobiografía fue escrita por el propio Davis en colaboración con el poeta Quincy Troupe, un relato crudo y revelador que aborda tanto al artista como al hombre detrás del mito; y Miles Davis y Kind of Blue, del periodista musical Ashley Kahn, sobre la creación de uno de los discos más influyentes de la historia del jazz.