Libros recomendados de la semana

Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte

Este libro reúne, en orden cronológico, una selección de crónicas y reportajes escritos en los 70 y los 80 por Arturo Pérez-Reverte, a los que se añaden los artículos publicados en las últimas décadas sobre conflictos pasados y presentes, dignidad y cobardía, verdad y manipulación. En estas páginas el lector comparte la memoria de un hombre que estuvo donde muy pocos querían estar y contó lo que muchos prefieren olvidar. «La guerra se queda en tu cabeza y ya no te abandona jamás», dice el autor.

Enviado especial Autor: Arturo Pérez-Reverte Editorial: Alfaguara Nº de páginas: 616

Redención

Hilary Mantel

Una de las obras más originales de Hilary Mantel, la doble ganadora del Man Booker Prize, se publica por primera vez en España. En el aislado pueblo de Fetherhoughton, la fe se tambalea. Un cura que ha dejado de creer, una joven monja se cuestiona su vocación y la aparición de un misterioso personaje al que todos toman por el nuevo vicario desencadenan una transformación imparable. Una fábula oscura y humana sobre la pérdida de la fe en la Inglaterra rural de los años cincuenta.

Redención Autora: Hilary Mantel Editorial: Destino Nº de páginas: 248