Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte
Este libro reúne, en orden cronológico, una selección de crónicas y reportajes escritos en los 70 y los 80 por Arturo Pérez-Reverte, a los que se añaden los artículos publicados en las últimas décadas sobre conflictos pasados y presentes, dignidad y cobardía, verdad y manipulación. En estas páginas el lector comparte la memoria de un hombre que estuvo donde muy pocos querían estar y contó lo que muchos prefieren olvidar. «La guerra se queda en tu cabeza y ya no te abandona jamás», dice el autor.
Redención
Hilary Mantel
Una de las obras más originales de Hilary Mantel, la doble ganadora del Man Booker Prize, se publica por primera vez en España. En el aislado pueblo de Fetherhoughton, la fe se tambalea. Un cura que ha dejado de creer, una joven monja se cuestiona su vocación y la aparición de un misterioso personaje al que todos toman por el nuevo vicario desencadenan una transformación imparable. Una fábula oscura y humana sobre la pérdida de la fe en la Inglaterra rural de los años cincuenta.
Los más vendidos
Ficción
- Culpa vuestra. Mercedes Ron (Montena).
- La intriga del funeral inconveniente. Eduardo Mendoza (S. Barral).
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
- Antes de que todo cambie. Manel Loureiro (Planeta).
- Agua Pasada. Rodrigo Carretero (Maeva).
No Ficción
- Enviado especial. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
- Neurociencia para la vida real. Ana Ibáñez (Planeta).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- Inteligencia natural. Javier Botía (Arcopress).
- Mujeres de hierro. Boticaria García (Planeta).
En galego
- Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- As esquinas. Miguel Calvo (Xerais).
- Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
- O albatros negro. María Oruña (Edicións do Cumio).
- O pazo das marismas. Alberte Blanco Casal (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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