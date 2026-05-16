Libros recomendados de la semana

Historias de fantasmas

Siri Hustvedt

A punto de fallecer, Paul Auster le dijo a su esposa que quería convertirse en un fantasma, regresar para ver cómo estaba, qué escribía tras su partida o cómo crecía su nieto Miles. Y eso es lo que ha llegado a ser para Siri Hustvedt, una presencia siempre palpable y reconfortante: al sumergirse en sus libros y al rememorar una comunión intelectual que duró 43 años. A medio camino entre el diario y la narración literaria, el texto parte de documentos inéditos, desde las notas que intercambiaron hasta los últimos escritos de Auster en forma de cartas a su nieto.

Historias de fantasmas Autora: Siri Hustvedt Editorial: Seix Barral Nº de páginas: 384

El martillo de los dioses

Don Hollway

El martillo de los dioses narra la extraordinaria saga de Olaf Tryggvason –señor de la guerra, vagabundo, rey y cruzado– cuya vida rivaliza con las figuras más legendarias de la tradición vikinga. Nacido en el exilio y perseguido desde su nacimiento, Olaf sobrevivió a la esclavitud, la traición y el naufragio para convertirse en un temible guerrero. Su ascenso sacudiría los cimientos de la sociedad nórdica, forjaría nuevos reinos y encendería una guerra santa contra los propios dioses antiguos.

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El martillo de los dioses Autor: Don Hollway Editorial: Pasado y Presente Nº de páginas: 544

El castigo

Yrsa Sigurdardódttir

En 2006, un grupo de niños entierra una cápsula del tiempo en una escuela islandesa. Diez años después, esa cápsula es desenterrada, junto con una carta que predice la muerte de seis personas. Al principio, todo parece una broma infantil, hasta que la inicial de los nombres coincide con una víctima real. El detective Huldar, relegado a simples casos menores tras lo ocurrido en su última investigación, deberá recurrir de nuevo a la psicóloga infantil Freyja en una nueva investigación aparentemente sencilla, que se convertirá en trepidante caso en el que nada es lo que parece.

El castigo Autora: Yrsa Sigurdardódttir Editorial: Destino Nº de páginas: 512