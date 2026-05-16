Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Historias de fantasmas
Siri Hustvedt
A punto de fallecer, Paul Auster le dijo a su esposa que quería convertirse en un fantasma, regresar para ver cómo estaba, qué escribía tras su partida o cómo crecía su nieto Miles. Y eso es lo que ha llegado a ser para Siri Hustvedt, una presencia siempre palpable y reconfortante: al sumergirse en sus libros y al rememorar una comunión intelectual que duró 43 años. A medio camino entre el diario y la narración literaria, el texto parte de documentos inéditos, desde las notas que intercambiaron hasta los últimos escritos de Auster en forma de cartas a su nieto.
El martillo de los dioses
Don Hollway
El martillo de los dioses narra la extraordinaria saga de Olaf Tryggvason –señor de la guerra, vagabundo, rey y cruzado– cuya vida rivaliza con las figuras más legendarias de la tradición vikinga. Nacido en el exilio y perseguido desde su nacimiento, Olaf sobrevivió a la esclavitud, la traición y el naufragio para convertirse en un temible guerrero. Su ascenso sacudiría los cimientos de la sociedad nórdica, forjaría nuevos reinos y encendería una guerra santa contra los propios dioses antiguos.
El castigo
Yrsa Sigurdardódttir
En 2006, un grupo de niños entierra una cápsula del tiempo en una escuela islandesa. Diez años después, esa cápsula es desenterrada, junto con una carta que predice la muerte de seis personas. Al principio, todo parece una broma infantil, hasta que la inicial de los nombres coincide con una víctima real. El detective Huldar, relegado a simples casos menores tras lo ocurrido en su última investigación, deberá recurrir de nuevo a la psicóloga infantil Freyja en una nueva investigación aparentemente sencilla, que se convertirá en trepidante caso en el que nada es lo que parece.
Los más vendidos
Ficción
- Antes de que todo cambie. Manel Loureiro (Planeta).
- Asesinato en el molino del cura. Arantza Portabales (Lumen).
- Llevará tu nombre. Sonsoles Ónega (Planeta).
- Las malas ideas. María Solar (Contraluz).
- Agua pasada. Rodrigo Carretero (Maeva).
No Ficción
- El país invisible. Arturo Lezcano (Libros del KO).
- Murdoku. Manuel Garand (Temas de hoy).
- La palabra mágica. Isabel Allende (Plaza).
- Todos los hombres de Sánchez. Ketty Garat (Deusto).
- La huella ballenera en el norte de la península Ibérica. Àlex y Max Aguilar (Universitat de Barcelona).
En galego
- Tiña eu razón. Victoria Pinal (Xerais).
- Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- As malas ideas. María Solar (Xerais).
- Cóntocho con palabras. Anxo Otero-C. Otero (Sushi Books).
- Monte aberto. Carlos Amado (Chan da Pólvora).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
Suscríbete para seguir leyendo
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
- Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros
- Tercera jornada de huelga del metal: los trabajadores mantienen su calendario de protestas mientras la patronal busca evitar el colapso de Navalia
- El parque infantil «más grande» de Vigo ya tiene fecha de construcción: las obras durarán ocho meses
- Más de cuatro mil usuarios de Povisa tramitan el cambio al Chuvi
- El ADN incrimina al presunto agresor sexual de un adolescente en los baños de Vialia
- La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares