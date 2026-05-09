Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Casi adultos
Gabriela González
La adultez no llega con una ceremonia, no hay un momento exacto en el que todo cambie. Llega un día cualquiera, sin avisar, cuando empiezas a hacerte cargo de cosas que no sabías que tendrías que sostener; empiezas a pagar facturas, a tener que tomar decisiones que no querrías tomar, a despedirte de personas... Y sigues siendo, en el fondo, la misma. Casi adultos, el debut literario de la gallega Gabriela González (Vilagarcía de Arousa, 1990), es un libro sobre ese momento.
Novela de ajedrez
Stefan Zweig
A bordo de un transatlántico, dos hombres se enfrentan ante un tablero. Uno es el campeón del mundo Mirko Czentovic, hosco, limitado fuera del ajedrez, pero infalible en el cálculo. El otro, el enigmático Dr. B., que arrastra una historia secreta marcada por el aislamiento y la persecución. Entre ambos se libra una partida que pronto se convierte en un combate mental. Genial novela corta de Stefan Zweig, una de las últimas obras publicadas por el maestro de la literatura centroeuropea.
Los más vendidos
Ficción
- La intriga del funeral inconveniente. Eduardo Mendoza (Seix Barral).
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- Una niña buena. Elísabet Benavent (Suma).
- Maite. Fernando Aramburu (Tusquets).
- El juicio. Luis Zueco (Ediciones B).
No Ficción
- Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- Neurociencia para la vida real. Ana Ibáñez (Planeta).
- Feliz menopausia. Sandra Moñino (Harper Collins).
- Inteligencia natural. Javier Botía (Arcopress).
En galego
- Asasinato no muíño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira Editorial).
- Ultreia. Francisco Narla (Aira Editorial).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Circe ou pracer do azul. Begoña Caamaño (Galaxia).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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