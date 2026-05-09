Libros recomendados de la semana

Casi adultos

Gabriela González

La adultez no llega con una ceremonia, no hay un momento exacto en el que todo cambie. Llega un día cualquiera, sin avisar, cuando empiezas a hacerte cargo de cosas que no sabías que tendrías que sostener; empiezas a pagar facturas, a tener que tomar decisiones que no querrías tomar, a despedirte de personas... Y sigues siendo, en el fondo, la misma. Casi adultos, el debut literario de la gallega Gabriela González (Vilagarcía de Arousa, 1990), es un libro sobre ese momento.

Casi adultos Autor: Gabriela González Editorial: Destino Nº de páginas: 216

Novela de ajedrez

Stefan Zweig

A bordo de un transatlántico, dos hombres se enfrentan ante un tablero. Uno es el campeón del mundo Mirko Czentovic, hosco, limitado fuera del ajedrez, pero infalible en el cálculo. El otro, el enigmático Dr. B., que arrastra una historia secreta marcada por el aislamiento y la persecución. Entre ambos se libra una partida que pronto se convierte en un combate mental. Genial novela corta de Stefan Zweig, una de las últimas obras publicadas por el maestro de la literatura centroeuropea.

Novela de ajedrez Autor: Stefan Zweig Editorial: Arpa Nº de páginas: 288