Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El silencio de la reina
Fiona Davis
Egipto, 1936. Charlotte Cross, una joven arqueóloga, participa en una excavación que saca a la luz el legado de Hathorkare, una reina egipcia poderosa y borrada de la historia. Pero el descubrimiento desata una cadena de tragedias: un naufragio, una desaparición… y un secreto que Charlotte arrastrará toda su vida. Cuarenta años después, como comisaria del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, se enfrenta al caos tras el robo de una valiosa pieza egipcia.
La taberna de Shiduri
Santiago Elso Torralba
La taberna de Shiduri es un libro nacido de una lectura atenta y cómplice de algunos poetas que se han enfrentado al misterio de la existencia con un hondo sentido de naufragio y de extrañeza o desapego ante el límite. A través de ellos y, poniendo como trasfondo un viejo mito acádico de la epopeya de Gilgamesh, la obra y su autor llevan a cabo una variada y sugestiva reflexión sobre la caducidad humana como condena divina. Un homenaje a la poesía y sus infinitos caminos.
No me llames traidor
Fernando Rueda
Beto Romero, agente del servicio secreto español, ha pasado media vida infiltrado, negociando en las sombras y moviéndose en la frontera borrosa entre la lealtad y la mentira. Hasta que un día todo salta por los aires: es detenido, señalado como traidor y acusado de vender secretos a Rusia. No me llames traidor es una novela inspirada en la historia real del único espía español acusado de ser agente doble al servicio de Rusia. Un thriller hipnótico sobre el precio de la lealtad.
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