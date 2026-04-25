Libros recomendados de la semana
VV. AA.
La reina Esther
John Irving
En 1908, en el estado de Maine, una noche fría y con una intensa nevada, dejan a una niña de casi cuatro años en el porche del orfanato St. Cloud’s, que dirige el doctor Larch. Pasan diez años sin que encuentren una familia de acogida para la criatura, llamada Esther. Hasta que los Winslow, un matrimonio que vive en New Hampshire, deciden adoptar otro hijo. En St. Cloud’s le cuentan la historia de la muchacha, que se convertirá en una especie de ángel de la guarda para su nueva familia.
Te receto otro gato
Syou Ishida
Hasta la clínica Kokoro llegan personas afectadas por la soledad, el miedo o la ansiedad, y la receta que reciben siempre desconcierta: ¡un gato! Mientras los pacientes descubren que comprender sus emociones puede requerir tiempo y algún que otro maullido fuera de lugar, la historia profundiza en los secretos del enigmático doctor Nike y la imperturbable enfermera Chitose, al tiempo que sobrevuela una pregunta persistente: ¿llegará por fin el miserioso paciente al que llevan tanto tiempo esperando?
Los más vendidos
Ficción
- Maite. Fernando Aramburu (Tusquets).
- Asesinato en el molino del cura. Arantza Portabales (Lumen).
- Agua pasada. Rodrigo Carretero (Maeva).
- Hijos de Gael. Rodrigo Costoya (Pamiés).
- Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
No Ficción
- De mayor quiero ser feliz. Anna Morató (Beascoa).
- Entre los muros del olvido. Juan de Sola (Libros del Futuro).
- El país invisible. Arturo Lezcano (Libros del KO).
- Alzar el duelo. Paz Padilla (Harper Collins).
- Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones).
En galego
- O país invisible. Arturo Lezcano (Libros del KO).
- Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Circe ou pracer do azul. Begoña Caamaño (Galaxia).
- Cáncara. Fran Alonso (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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