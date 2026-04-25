Libros recomendados de la semana

La reina Esther

John Irving

En 1908, en el estado de Maine, una noche fría y con una intensa nevada, dejan a una niña de casi cuatro años en el porche del orfanato St. Cloud’s, que dirige el doctor Larch. Pasan diez años sin que encuentren una familia de acogida para la criatura, llamada Esther. Hasta que los Winslow, un matrimonio que vive en New Hampshire, deciden adoptar otro hijo. En St. Cloud’s le cuentan la historia de la muchacha, que se convertirá en una especie de ángel de la guarda para su nueva familia.

La reina Esther Autor: John Irving Editorial: Tusquets Nº de páginas: 480

Te receto otro gato

Syou Ishida

Hasta la clínica Kokoro llegan personas afectadas por la soledad, el miedo o la ansiedad, y la receta que reciben siempre desconcierta: ¡un gato! Mientras los pacientes descubren que comprender sus emociones puede requerir tiempo y algún que otro maullido fuera de lugar, la historia profundiza en los secretos del enigmático doctor Nike y la imperturbable enfermera Chitose, al tiempo que sobrevuela una pregunta persistente: ¿llegará por fin el miserioso paciente al que llevan tanto tiempo esperando?

Te receto otro gato Autor: Syou Ishida Editorial: Planeta Nº de páginas: 312