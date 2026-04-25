El ruiseñor en su jaula

Si no hubiese sido por una película, el nombre de Harper Lee sería uno de los muchos perdidos u olvidados de la amplia lista de escritores norteamericanos del siglo XX. La película se titulaba Matar un ruiseñor, lo mismo que la novela, que a pesar de ser ignorada fuera de los Estados Unidos había sido galardonada con el premio Pulitzer en 1961. Al éxito de la película contribuyó el espléndido trabajo de Gregory Peck, que encarnaba al protagonista, un abogado de causas perdidas llamado Atticus Finch, por el que Peck ganó el Oscar al mejor actor.

Matar un ruiseñor fue la única novela que escribió Harper Lee, quien nada menos que 55 años después publicó «Ve y pon un centinela», que en realidad era el borrador de la primera versión de Matar un ruiseñor al que la escritora añadió textos sueltos hasta convertirla en una secuela de ésta, ambas de contenido autobiográfico. El éxito de la película (y de la novela) se debió en gran parte a que se trataba de un alegato contra el racismo del profundo sur estadounidense del que en aquellos años la sociedad americana estaba tomando conciencia a causa de los disturbios raciales como cuando, aquel mismo año, una multitud de estadounidenses enfurecidos incendió cerca de Anniston, en Alabama, un autobús de los Freedom Riders, defensores de los derechos civiles, a los que golpearon violentamente. Matar un ruiseñor se basaba en un hecho real que la escritora recordaba de su infancia.

Nelle Harper Lee nació hace cien años, el 28 de abril de 1926, en Monroeville, un pueblo de seis mil habitantes del estado de Alabama, hija de un ama de casa con problemas síquicos y del editor de un periódico local que también ejercía de abogado. Fue en su padre en quien la joven Nelle se inspiró para el personaje de su novela (su segundo apellido era Finch). Había defendido a dos hombres negros inocentes, un padre y un hijo, que sin embargo fueron ahorcados. El hecho marcó profundamente la vida de la escritora.

Harper Lee no frecuentaba los círculos literarios ni mantenía contactos con escritores y periodistas. Únicamente con Truman Capote, su vecino de Monroeville, que fue amigo toda su vida (uno de los niños de Matar un ruiseñor no es otro que Capote). Lo acompañó en un viaje por Kansas cuando Truman Capote se documentaba para escribir A sangre fría. Idabel, el personaje principal de Otras voces, otros ámbitos, de Capote, está inspirado en su amiga escritora.

Cuando era muy joven, Harper Lee se trasladó a Nueva York para trabajar en una compañía de líneas aéreas, desde donde viajaba con frecuencia a Alabama para alternarse con una hermana en el cuidado de su padre viudo. Sin tiempo para escribir, dos de sus amigos decidieron financiar parte de sus gastos durante un año para que dedicase tiempo a terminar aquella novela de la que les hablaba con frecuencia pero a la que no acababa de ponerle punto final. Cuando la terminó, después de varios intentos fallidos, una editorial que estaba a punto de cerrar adquirió los derechos de la obra después de sugerir a Harper Lee que introdujese algunos cambios en el manuscrito original. Cuando se publicó, Matar un ruiseñor recibió críticas muy elogiosas, fue galardonada con el Pulitzer y desde entonces lleva vendidos más de 40 millones de ejemplares. En 2019 Aaron Sorkin consiguió resucitar la obra adaptándola al teatro en Broadway.

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El éxito literario no cambió las costumbres de Harper Lee, que siguió viviendo en Nueva York en soledad, hasta que decidió retirarse a su pueblo natal, donde se recluyó sin abandonarlo salvo en ocasiones excepcionales, como cuando en 2007 el presidente George W. Bush le impuso en la Casa Blanca la Medalla Presidencial de la Libertad. Murió en 2016 a los 89 años en una residencia de ancianos de Monroeville mientras dormía. Soltera y sin hijos, en su testamento dejó a cuatro sobrinos sus bienes y los derechos de autor de sus obras.