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Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza

Mendoza vuelve a desplegar su inconfundible mezcla de sátira, absurdo y lucidez moral para ofrecer una disparatada trama detectivesca donde el misterio reside en entender por qué nadie desea que la verdad salga a la luz y en la que la ciudad de Barcelona es de nuevo el escenario de una comedia humana tan hilarante como implacable. Después de once años de altibajos y otras vicisitudes, el detective sin nombre se ve envuelto en un raro caso lleno de suplantaciones y chapuzas criminales.

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La intriga del funeral inconveniente

Autor: Eduardo Mendoza

Editorial: Seix Barral

Nº de páginas: 256

Las rutas del silencio

Helena Resano

Navarra, finales de los años 40. La guerra ha pasado, pero sus consecuencias aún pesan. La familia de la joven Amalia sobrevive vendiendo ajos, pero la sequía ha arrasado con las cosechas. Cruzan Francia y se instalan en Biarritz, donde Amalia conoce a Dominique, un sofisticado restaurador francés que le da su primera gran oportunidad laboral, y a John, un excombatiente norteamericano con el que monta una empresa de transportes. Cuando todo parece encajar, la tragedia irrumpe.

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Las rutas del silencio

Autor: Helena Resano

Editorial: Espasa

Nº de páginas: 448

Los más vendidos

Ficción

  1. Maite. Fernando Aramburu (Tusquets). 
  2. Asesinato en el molino del cura. Arantza Portabales (Lumen).
  3. Hijos de Gael. Rodrigo Costoya (Pamiés). 
  4. Punto de araña. Nerea Pallares (Libros del Asteroide). 
  5. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).

No Ficción

  1. Inteligencia natural. Javier Botía (Arcopress). 
  2. La huella ballenera. Àlex Aguilar y Max Aguilar (UB).
  3. Entre los muros del olvido. Juan de Sola (Libros del Futuro). 
  4. Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones). 
  5. Alzar el duelo. Paz Padilla (Harper Collins).

En galego

  1. Asasinato no muiño do cura. Arantza Portabales (Galaxia).
  2. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
  3. Morgana en Esmelle. Begoña Caamaño (Galaxia). 
  4. Fillos de Gael. Rodrigo Costoya (Pámies).
  5. O país invisible. Arturo Lezcano (Libros del KO).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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