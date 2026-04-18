Libros recomendados de la semana

La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza

Mendoza vuelve a desplegar su inconfundible mezcla de sátira, absurdo y lucidez moral para ofrecer una disparatada trama detectivesca donde el misterio reside en entender por qué nadie desea que la verdad salga a la luz y en la que la ciudad de Barcelona es de nuevo el escenario de una comedia humana tan hilarante como implacable. Después de once años de altibajos y otras vicisitudes, el detective sin nombre se ve envuelto en un raro caso lleno de suplantaciones y chapuzas criminales.

La intriga del funeral inconveniente Autor: Eduardo Mendoza Editorial: Seix Barral Nº de páginas: 256

Las rutas del silencio

Helena Resano

Navarra, finales de los años 40. La guerra ha pasado, pero sus consecuencias aún pesan. La familia de la joven Amalia sobrevive vendiendo ajos, pero la sequía ha arrasado con las cosechas. Cruzan Francia y se instalan en Biarritz, donde Amalia conoce a Dominique, un sofisticado restaurador francés que le da su primera gran oportunidad laboral, y a John, un excombatiente norteamericano con el que monta una empresa de transportes. Cuando todo parece encajar, la tragedia irrumpe.

Las rutas del silencio Autor: Helena Resano Editorial: Espasa Nº de páginas: 448