Rescoldos del exilio

En 1957, al día siguiente de recibir el Premio Nobel de Literatura, le preguntaron a Albert Camus sobre el asesinato de inocentes por el terrorismo en la lucha por la independencia de Argelia. Su madre vivía entonces en Argel, donde el Frente de Liberación Nacional cometía a diario actos terroristas, y el escritor, que apoyaba la causa independentista, declaró que si era obligado a escoger entre la justicia y la vida de su madre, elegiría defender a su madre: «Aún la causa más legítima no puede, ni debe, legitimar el asesinato de mujeres y niños». Esta reflexión moral es el móvil que plantea Monika Zgustova en el comportamiento de la protagonista de su novela La traductora de haikus (Galaxia Gutenberg), obligada a elegir en la Praga comunista entre denunciar a los disidentes del régimen o salvar la vida de sus hijos.

En La traductora de haikus Monika Zgustova cuenta la historia de una familia de disidentes comunistas, un matrimonio y sus dos hijos, su azarosa huida de la República Checa y su establecimiento en los Estados Unidos. Para narrar esta peripecia la escritora se inspira en la fuga a Estados Unidos en 1967 de Svetlana Stalin, la hija del dirigente soviético, cuyas circunstancias Zgustova noveló en su libro Las rosas de Stalin, experiencia que repitió la propia familia de la escritora.

La novela se desarrolla en un largo diálogo que la protagonista, Jana, mantiene con Danny, colega de su marido, un profesor universitario que acaba de morir. Unidos por una fuerte amistad, Jana rechaza sin embargo las pretensiones de Danny de convertirse en su nueva pareja. Esta circunstancia obliga a la protagonista a un nuevo planteamiento ético, esta vez sugerido por los personajes de Penélope y Ulises en la obra de Homero, al comparar sus comportamientos con la situación que viven los protagonistas de la novela.

La traductora de haikus es una reflexión sobre las dificultades por las que atraviesan los exiliados políticos y los esfuerzos de adaptación que han de superar para integrarse en una nueva sociedad y adaptarse a una cultura diferente. La narración de las circunstancias que viven dos familias, una de clase media y otra que formaba parte de la aristocracia antes de la llegada del comunismo a Praga, recrea el régimen de opresión al que las dictaduras someten a sus súbditos y las dificultades de supervivencia para quienes mantienen sus ideales de libertad frente a los totalitarismos. El exilio corta de raíz el transcurso de las vidas de quienes se ven obligados a huir buscando la libertad y tienen que adaptar sus vidas a las nuevas circunstancias, abandonando los proyectos de un futuro que ya no será posible realizar.

Jana, brillante traductora del idioma japonés al checo y amante de los poemas haiku en este idioma, no podrá recuperar esta pasión hasta que, viuda y sola (sus hijos, independientes, viven fuera de los Estados Unidos) retoma aquella vieja pasión por la poesía japonesa como el último refugio después de una vida dedicada a una familia que ya no la necesita. También está aquí la otra tragedia del exilio: la imposibilidad de un regreso satisfactorio a pesar de que, aunque ya no existieran dificultades después de la llamada revolución de terciopelo y la caída del comunismo en Checoslovaquia, el retorno al país de origen se hace también muy difícil para quienes se han visto obligados a construir su futuro lejos de su tierra: «Usted no tuvo que volver a la ciudad amada/y no encontrarla», dice en uno de sus versos la poeta argentina Juana Bignozzi, que sufrió también el exilio.

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Desarrollada la acción de la novela entre Praga y América (fundamentalmente Illinois), escrita en un lenguaje coloquial y descriptivo, el desarrollo de la acción contempla la muerte de los seres queridos, la soledad, el paso inexorable del tiempo y sus distintas percepciones en cada edad, las enfermedades, las depresiones, los complejos, los comportamientos a veces inexplicables de los personajes, los arrepentimientos… toda una serie de acontecimientos que seres humanos sometidos a las difíciles circunstancias del exilio van soportando a lo largo de sus vidas.