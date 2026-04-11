Libros recomendados de la semana

La ahorcada

Mayte Navales

Rosa Martín, una cantautora sin éxito, aparece ahorcada en la sabina milenaria del jardín de su amante, Fran, un poderoso y hedonista productor musical con quien mantiene una tóxica relación amorosa. Sin embargo, la muerte no pone fin a su historia. Atrapada entre dos mundos, impulsada por la obsesión y la venganza, comenzará a tejer una inquietante relación con Patti, la hija menor de la familia, quien descubrirá que Rosa aún habita en la casa, en los sueños y en su propio padre.

La ahorcada Autor: Mayte Navales Editorial: N de Novela Nº de páginas: 288

El rey ha muerto

Walter Tevis

En El rey ha muerto se reúnen, por primera vez en español, los relatos completos del maestro de las letras estadounidenses. En estas páginas, un hombre recibe una llamada de su yo futuro, un actor y una joven actriz se enredan en un juego de máscaras, un recluso encuentra consuelo ante un tablero de ajedrez y los jugadores de billar de los viejos salones, entre ellos el legendario Eddie Felson, El Rápido, vuelven a enfrentarse a su destino. Cada relato revela la mirada lúcida y compasiva de Walter Tevis.

El rey ha muerto Autor: Walter Tevis Editorial: Impedimenta Nº de páginas: 400