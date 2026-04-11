Libros recomendados de la semana
VV. AA.
La ahorcada
Mayte Navales
Rosa Martín, una cantautora sin éxito, aparece ahorcada en la sabina milenaria del jardín de su amante, Fran, un poderoso y hedonista productor musical con quien mantiene una tóxica relación amorosa. Sin embargo, la muerte no pone fin a su historia. Atrapada entre dos mundos, impulsada por la obsesión y la venganza, comenzará a tejer una inquietante relación con Patti, la hija menor de la familia, quien descubrirá que Rosa aún habita en la casa, en los sueños y en su propio padre.
El rey ha muerto
Walter Tevis
En El rey ha muerto se reúnen, por primera vez en español, los relatos completos del maestro de las letras estadounidenses. En estas páginas, un hombre recibe una llamada de su yo futuro, un actor y una joven actriz se enredan en un juego de máscaras, un recluso encuentra consuelo ante un tablero de ajedrez y los jugadores de billar de los viejos salones, entre ellos el legendario Eddie Felson, El Rápido, vuelven a enfrentarse a su destino. Cada relato revela la mirada lúcida y compasiva de Walter Tevis.
Los más vendidos
Ficción
- Maite. Fernando Aramburu (Tusquets).
- Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- Llevará tu nombre. Sonsoles Ónega (Planeta).
- Asesinato en el Molino del Cura (Los crímenes de Loeiro 2). Arantza Portabales (Lumen).
No Ficción
- Inteligencia natural. Javier Botía (Arcopress).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- Extremoduro: de profundis. Javier M. Flores (Cúpula).
- Laberinto mar. Noemí Sabugal (Alfaguara).
- Alzar el duelo. Paz Padilla (Harper Collins).
En galego
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira Editorial).
- Pel de cordeiro. Ledicia Costas (Xerais).
- Curriño. Salchichas picantes. L. Costas (Xerais).
- O país invisible. Arturo Lezcano (Libros del K.O.).
- Cadea de favores. Rober Cagiao (Calacán Editora).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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- Papá y mamá te acompañan
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