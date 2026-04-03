Max Ernst y sus mujeres

El artista de origen alemán Max Ernst está considerado como una de las grandes figuras de la vanguardia histórica y de los movimientos dadaísta y surrealista, donde encontró su escritura más personal, que plasmó en cuadros como «La ciudad entera» y «La noche de amor». Su arte se desarrolló entre la destrucción de las convenciones de la belleza formal y la búsqueda de una nueva belleza más efectiva.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial Max Ernst vivía en París con la pintora Leonora Carrington, que había sido su alumna. Se conocieron en 1936 en Londres y juntos se escaparon a París (ella con 20 años y él con 47) para vivir una pasión amorosa. Se instalaron en una casa de Saint-Martin-d’Ardèche, y Ernst la introdujo en el ambiente artístico y le presentó a Picasso, Miró, Dalí y André Breton. El romance fue interrumpido por la detención del artista alemán durante la guerra porque los franceses lo consideraban ciudadano de un país enemigo. Cuando los nazis invadieron Francia fueron sus paisanos alemanes de la Gestapo quienes lo detuvieron por ser judío y lo metieron en un campo de concentración del que consiguió fugarse. Viajó a Grenoble en busca de su amiga Peggy Guggenheim para que lo ayudase a huir a Estados Unidos. Lo hicieron juntos en 1941 y al año siguiente se casaron en Nueva York. La separación afectó profundamente a Leonora Carrington, que sufrió una grave desestabilización síquica. Perseguida por los nazis por sus implicaciones con grupos antifascistas, huyó a España y, después de ser violada por un grupo de militares franquistas fue internada en un siquiátrico de Santander del que se escapó a México.

En París, en los años treinta, Max Ernst se había convertido en uno de los creadores más revolucionarios del arte del siglo XX, experimentador infatigable y promotor de estilos y movimientos que protagonizaron las corrientes vanguardistas más destacadas. Fue también escultor, dibujante, teórico del arte y poeta.

Nació en Brühl (Alemania) en 1891, pero su patria sentimental fue siempre Francia, sobre todo la ciudad de París. En Bonn estudió Filosofía, Historia del Arte, Literatura y Psicoanálisis, y su amistad con August Macke, del colectivo El Jinete Azul, le facilitó entrar en contacto con las vanguardias artísticas de aquellos años y con artistas como Paul Klee y Tristan Tzara. Fue soldado en la Primera Guerra Mundial y en 1922 se trasladó a París para conocer de primera mano el arte que en aquellos años se desarrollaba en la capital mundial de la cultura. En Colonia dejaba a Luise Straus, judía, profesora y crítica de Arte, con quien tenía un hijo, Jimmy, también artista, que escribió A Not So Still Life recordando los años con su padre. Luise murió en en Auschwitz en 1944.

Con una de sus primeras obras de París, «L’eléphant célèbes», Ernst ya había conseguido introducirse en los círculos surrealistas, con cuyos protagonistas se relacionó intensamente. Fue amigo del Jean Arp, con el que trabajó en proyectos conjuntos. Con el poeta Paul Éluard y su entonces mujer Gala vivió un romance a tres.

Max Ernst desarrolló una amplia actividad en muchas facetas creativas: pintura, escultura, fotografía, libros y películas. Sus vínculos con el cine fueron intensos, en filmes como Un perro andaluz y La edad de oro de Buñuel y Dalí (en la que Ernst interpreta un papel principal) o Una sonata de ajedrez en 8 movimientos de Hans Richter y el propio Ernst. La película La mujer de cien cabezas de Eric Duvivier, se inspira en el cuadro de Ernst del mismo título considerado como el manifiesto visual del surrealismo.

Algunas de sus obras de arte son muy conocidas, como «Las tentaciones de San Antonio», «Las hijas de Lot» o la escultura «Homme». Las treinta y seis litografías de «La ballade du soldat», de 1972, las hizo para ilustrar el poema el mismo título de Georges Ribemont-Dessaignes. Una de sus obras maestras es «Une semaine de bonté», cuya primera exposición pública se celebró en Madrid en 1937, y que se salvó milagrosamente de los bombardeos de la guerra civil. Esta experiencia despertó en Ernst un vínculo de simpatía por el bando republicano, que dará origen a la pintura «El ángel del hogar», su respuesta al «Guernica» de Picasso.

Cuando llegaron a Nueva York, Max Ernst y Peggy Guggenheim abrieron en la última planta de un edificio de Manhattan la galería The Art of This Century con la intención de promocionar a artistas marginados por el stablishment, entre ellos Jackson Pollock, su gran descubrimiento. Fue en esta galería donde organizó en 1943 la exposición «The Exhibition By 31 Women», con obras de 31 mujeres europeas y norteamericanas vinculadas a los movimientos vanguardistas de la época, muchas de ellas artistas emergentes como Frida Kahlo, Dorotea Tanning, María Helena Vieira da Silva. Fue una operación para reivindicar la labor de las mujeres en el mundo del arte, relegada a un papel secundario a pesar de la producción que ya entonces venían generando muchas artistas.

El éxito de The Art of This Century arrastró a Peggy Guggenheim a una vida de excesos, con fiestas salvajes en las que corrían el alcohol, las drogas y el sexo, a las que acudían escritores, poetas, músicos y artistas de las vanguardias del momento. Peggy y Max Ernst se separaron en 1946 y el artista se casó con la pintora Dorothea Tanning en la misma ceremonia que el fotógrafo surrealista Man Ray lo hacía con la modelo Juliette Browner. Como padrino de ambos ofició Marcel Duchamp. Se habían conocido en Nueva York cuando Ernst buscaba a las artistas de la exposición «31 Women», para la que eligió «Cumpleaños», un autorretrato de Dorothea Tanning. En aquel primer encuentro ni Dorothea hablaba francés ni Ernst inglés pero se entendieron tan íntimamente a través del arte que terminaron convirtiéndose en pareja.

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Dorothea Tanning, que murió en 2012 a los 102 años, compartió con Max Ernst su pasión por la pintura, el cine y el ajedrez, que trasladó a cuadros como «Fin de partida» o «Max en un bote azul». Max Ernst murió en su amada París el 1 de abril de 1976, hace cincuenta años. Este jueves, día 2, se cumplieron también 135 de su nacimiento.