Libros recomendados de la semana
VV. AA.
La verja roja
Estrella Alonso
Begoña llega a Madrid para empezar otra vida: una carrera, un piso compartido y una libertad por estrenar. Pero el pasado no se queda atrás tan fácilmente. Cuando se topa con una vieja portada de El Caso sobre El Lute, se lanza a una investigación que se convierte en obsesión. Decide proponer su historia para una obra de teatro en la Complutense. Pronto, lo que parecía una biografía ajena se entrelaza con los huecos de su propia genealogía.
Con amor, mamá
Iliana Xander
Es el funeral de Elizabeth Casper, o A. Z. Ganven, como la conocen sus fans. Era la reina del thriller, y este es el espectáculo final de una vida que, como sus libros, parece llena de giros insospechados. Dicen que fue una caída, un golpe en la cabeza, un final rápido. Demasiado perfecto. A partir de entonces empiezan a llegar cartas sin remitente a su hija. Cada nueva misiva revela una pieza más del entramado de mentiras y secretos familiares que la madre dejó atrás.
Los más vendidos
Ficción
- Todo por hacer. Julia Varela (Ediciones B).
- Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
- Llevará tu nombre. Sonsoles Ónega (Planeta).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).
No Ficción
- Inteligencia natural. Javier Botia (Arcopress).
- Entre los muros del olvido. Juan de Sola (Libros del futuro).
- Un himno a la vida. Gisèle Pelicot (Lumen).
- Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
En galego
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira Editorial).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- A agonía das folerpas. Óscar Reboiras (Galaxia).
- As malas ideas. María Solar (Xerais).
- Fillos de Gael. Rodrigo Costoya (Pámies).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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