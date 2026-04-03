Libros recomendados de la semana

La verja roja

Estrella Alonso

Begoña llega a Madrid para empezar otra vida: una carrera, un piso compartido y una libertad por estrenar. Pero el pasado no se queda atrás tan fácilmente. Cuando se topa con una vieja portada de El Caso sobre El Lute, se lanza a una investigación que se convierte en obsesión. Decide proponer su historia para una obra de teatro en la Complutense. Pronto, lo que parecía una biografía ajena se entrelaza con los huecos de su propia genealogía.

La verja roja Autor: Estrella Alonso Editorial: Espasa Nº de páginas: 256

Con amor, mamá

Iliana Xander

Es el funeral de Elizabeth Casper, o A. Z. Ganven, como la conocen sus fans. Era la reina del thriller, y este es el espectáculo final de una vida que, como sus libros, parece llena de giros insospechados. Dicen que fue una caída, un golpe en la cabeza, un final rápido. Demasiado perfecto. A partir de entonces empiezan a llegar cartas sin remitente a su hija. Cada nueva misiva revela una pieza más del entramado de mentiras y secretos familiares que la madre dejó atrás.

Con amor, mamá Autor: Iliana Xander Editorial: Planeta Nº de páginas: 416