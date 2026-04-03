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Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

La verja roja

Estrella Alonso

Begoña llega a Madrid para empezar otra vida: una carrera, un piso compartido y una libertad por estrenar. Pero el pasado no se queda atrás tan fácilmente. Cuando se topa con una vieja portada de El Caso sobre El Lute, se lanza a una investigación que se convierte en obsesión. Decide proponer su historia para una obra de teatro en la Complutense. Pronto, lo que parecía una biografía ajena se entrelaza con los huecos de su propia genealogía.

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La verja roja

Autor: Estrella Alonso

Editorial: Espasa

Nº de páginas: 256

Con amor, mamá

Iliana Xander

Es el funeral de Elizabeth Casper, o A. Z. Ganven, como la conocen sus fans. Era la reina del thriller, y este es el espectáculo final de una vida que, como sus libros, parece llena de giros insospechados. Dicen que fue una caída, un golpe en la cabeza, un final rápido. Demasiado perfecto. A partir de entonces empiezan a llegar cartas sin remitente a su hija. Cada nueva misiva revela una pieza más del entramado de mentiras y secretos familiares que la madre dejó atrás.

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Con amor, mamá

Autor: Iliana Xander

Editorial: Planeta

Nº de páginas: 416

Los más vendidos

Ficción

  1. Todo por hacer. Julia Varela (Ediciones B). 
  2. Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
  3. Llevará tu nombre. Sonsoles Ónega (Planeta). 
  4. Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta). 
  5. Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).

No Ficción

  1. Inteligencia natural. Javier Botia (Arcopress). 
  2. Entre los muros del olvido. Juan de Sola (Libros del futuro).
  3. Un himno a la vida. Gisèle Pelicot (Lumen). 
  4. Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones). 
  5. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).

En galego

  1. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira Editorial). 
  2. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
  3. A agonía das folerpas. Óscar Reboiras (Galaxia). 
  4. As malas ideas. María Solar (Xerais). 
  5. Fillos de Gael. Rodrigo Costoya (Pámies).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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