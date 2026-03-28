Libros recomendados de la semana

La librería de los viernes

Sawako Natori

En la estación de Nohara, a las afueras de Tokio, se esconde una pequeña librería: dicen que quien entra en ella encuentra justo el libro que necesita. Fumiya, un estudiante universitario inseguro, llega en busca de una obra para su padre enfermo y descubre en La Librería de los Viernes un refugio literario con un cálido café y tres libreros excéntricos y entrañables. Entre lectores en busca de respuestas e historias que se cruzan, Fumiya aprenderá a confiar en sí mismo y en el poder sanador de los libros.

La librería de los viernes Autor: Sawako Natori Editorial: Espasa Nº de páginas: 320

En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Patricio Pron

En una Nueva York oscura, todavía conmocionada por la pandemia, un escritor recibe el encargo de emprender la biografía de Benjamin Fondane, poeta y cineasta francés de origen rumano, testigo del surrealismo parisino, autor de una película maldita en Buenos Aires y asesinado en Auschwitz. Pero el proyecto se interrumpe. Una enfermedad, un duelo y un acontecimiento devastador abren una grieta.

En todo hay una grieta y por ella entra la luz Autor: Patricio Pron Editorial: Anagrama Nº de páginas: 232