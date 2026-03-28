Libros recomendados de la semana
VV. AA.
La librería de los viernes
Sawako Natori
En la estación de Nohara, a las afueras de Tokio, se esconde una pequeña librería: dicen que quien entra en ella encuentra justo el libro que necesita. Fumiya, un estudiante universitario inseguro, llega en busca de una obra para su padre enfermo y descubre en La Librería de los Viernes un refugio literario con un cálido café y tres libreros excéntricos y entrañables. Entre lectores en busca de respuestas e historias que se cruzan, Fumiya aprenderá a confiar en sí mismo y en el poder sanador de los libros.
En todo hay una grieta y por ella entra la luz
Patricio Pron
En una Nueva York oscura, todavía conmocionada por la pandemia, un escritor recibe el encargo de emprender la biografía de Benjamin Fondane, poeta y cineasta francés de origen rumano, testigo del surrealismo parisino, autor de una película maldita en Buenos Aires y asesinado en Auschwitz. Pero el proyecto se interrumpe. Una enfermedad, un duelo y un acontecimiento devastador abren una grieta.
Los más vendidos
Ficción
- Todo por hacer. Julia Varela (Ediciones B).
- Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
- Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).
No Ficción
- Entre los muros del olvido. Juan de Sola (Libros del futuro).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- Inteligencia natural. Javier Botia (Arcopress).
- Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones).
- Un himno a la vida. Gisèle Pelicot (Lumen).
En galego
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira editorial).
- As malas ideas. María Solar (Xerais).
- Fillos de Gael. Rodrigo Costoya (Pámies).
- Gorrións e Falcóns. Carmen Blanco (Ediciones del Viento).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
Suscríbete para seguir leyendo
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar