Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción y guerraVigueses/as Distinguidos/asMedallas Oro 2026Dejar de fumarUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo eutanasia
instagramlinkedin

Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

La librería de los viernes

Sawako Natori

En la estación de Nohara, a las afueras de Tokio, se esconde una pequeña librería: dicen que quien entra en ella encuentra justo el libro que necesita. Fumiya, un estudiante universitario inseguro, llega en busca de una obra para su padre enfermo y descubre en La Librería de los Viernes un refugio literario con un cálido café y tres libreros excéntricos y entrañables. Entre lectores en busca de respuestas e historias que se cruzan, Fumiya aprenderá a confiar en sí mismo y en el poder sanador de los libros.

Imagen

La librería de los viernes

Autor: Sawako Natori

Editorial: Espasa

Nº de páginas: 320

En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Patricio Pron

En una Nueva York oscura, todavía conmocionada por la pandemia, un escritor recibe el encargo de emprender la biografía de Benjamin Fondane, poeta y cineasta francés de origen rumano, testigo del surrealismo parisino, autor de una película maldita en Buenos Aires y asesinado en Auschwitz. Pero el proyecto se interrumpe. Una enfermedad, un duelo y un acontecimiento devastador abren una grieta.

Imagen

En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Autor: Patricio Pron

Editorial: Anagrama

Nº de páginas: 232

Los más vendidos

Ficción

  1. Todo por hacer. Julia Varela (Ediciones B). 
  2. Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
  3. Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
  4. Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta). 
  5. Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).

No Ficción

  1. Entre los muros del olvido. Juan de Sola (Libros del futuro). 
  2. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
  3. Inteligencia natural. Javier Botia (Arcopress). 
  4. Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones). 
  5. Un himno a la vida. Gisèle Pelicot (Lumen).

En galego

  1. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia). 
  2. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira editorial).
  3. As malas ideas. María Solar (Xerais).
  4. Fillos de Gael. Rodrigo Costoya (Pámies).
  5. Gorrións e Falcóns. Carmen Blanco (Ediciones del Viento).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
  2. La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
  3. La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
  4. Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
  5. Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
  6. Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
  7. Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
  8. Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar

La rápida carrera del Bono Comercio

La rápida carrera del Bono Comercio

El drama en los arenales gallegos: seis de cada diez planes marisqueros sufren una mortandad superior al 50%

El drama en los arenales gallegos: seis de cada diez planes marisqueros sufren una mortandad superior al 50%

Vuelve el ecofestival Artelixo a Redondela: donde el reciclaje es un arte

Vuelve el ecofestival Artelixo a Redondela: donde el reciclaje es un arte

La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales

La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales

Crespo «non descarta» un aparcamiento subterráneo en el Campo da Feira Vello

Crespo «non descarta» un aparcamiento subterráneo en el Campo da Feira Vello

La constelación Habermas seguirá brillando

La constelación Habermas seguirá brillando

La paradoja del medio centro

La paradoja del medio centro

Bieito Romero, de Luar na Lubre: «Mamar da tradición é a clave do que pasa agora coa música en galego»

Tracking Pixel Contents