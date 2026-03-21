Libros recomendados de la semana

El americano tranquilo

Graham Greene

Publicada en 1955 y llevada al cine, El americano tranquilo es una de las obras más emblemáticas de Graham Greene. Inspirada en las vivencias del autor a comienzos de los cincuenta, en plena guerra de la independencia de Indochina, esta novela que cuestiona el imperialismo estadounidense explora también algunos de los temas predilectos del escritor, como la ambigüedad moral, el amor o la culpa. El protagonista es Alden Pyle, un joven que acaba de llegar a Saigón, donde entabla amistad con Thomas Fowler, un cínico corresponsal de guerra.

El americano tranquilo Autor: Graham Greene Editorial: Libros del Asteroide Nº de páginas: 272

Con nadie

Lorenzo Silva

En esta novela, Lorenzo Silva rescata del olvido la historia de Miguel Campins, un militar culto, íntegro y valiente que atravesó las guerras de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera y los años convulsos de la República sin traicionarse jamás. Huérfano de madre desde niño y marcado por una soledad que ni la gloria ni el amor lograron disipar, Campins hizo del deber su única patria. Con el pulso de la gran narrativa histórica y la lucidez moral de su mejor literatura, Lorenzo Silva convierte en protagonista a un héroe desconocido, un general que fue fiel solo a su deber y a su idea de justicia.

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Con nadie Autor: Lorenzo Silva Editorial: Destino Nº de páginas: 320

La soledad fue el precio

Carmen Domingo

Biografía de una de las mujeres más influyentes de la Transición. Carmen Díez de Rivera nació en Madrid en 1942 en el seno de una conocida familia aristocrática, de cuyos valores y privilegios optó por alejarse ya en su juventud. Amiga temprana de los príncipes Juan Carlos y Sofía, estuvo vinculada desde 1969 a la carrera política de Adolfo Suárez como jefa de su Gabinete, primero en Televisión Española y entre 1976 y 1977 en Presidencia del Gobierno.

La soledad fue el precio Autor: Carmen Domingo Editorial: Tusquets Nº de páginas: 408