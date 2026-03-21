Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El americano tranquilo
Graham Greene
Publicada en 1955 y llevada al cine, El americano tranquilo es una de las obras más emblemáticas de Graham Greene. Inspirada en las vivencias del autor a comienzos de los cincuenta, en plena guerra de la independencia de Indochina, esta novela que cuestiona el imperialismo estadounidense explora también algunos de los temas predilectos del escritor, como la ambigüedad moral, el amor o la culpa. El protagonista es Alden Pyle, un joven que acaba de llegar a Saigón, donde entabla amistad con Thomas Fowler, un cínico corresponsal de guerra.
Con nadie
Lorenzo Silva
En esta novela, Lorenzo Silva rescata del olvido la historia de Miguel Campins, un militar culto, íntegro y valiente que atravesó las guerras de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera y los años convulsos de la República sin traicionarse jamás. Huérfano de madre desde niño y marcado por una soledad que ni la gloria ni el amor lograron disipar, Campins hizo del deber su única patria. Con el pulso de la gran narrativa histórica y la lucidez moral de su mejor literatura, Lorenzo Silva convierte en protagonista a un héroe desconocido, un general que fue fiel solo a su deber y a su idea de justicia.
La soledad fue el precio
Carmen Domingo
Biografía de una de las mujeres más influyentes de la Transición. Carmen Díez de Rivera nació en Madrid en 1942 en el seno de una conocida familia aristocrática, de cuyos valores y privilegios optó por alejarse ya en su juventud. Amiga temprana de los príncipes Juan Carlos y Sofía, estuvo vinculada desde 1969 a la carrera política de Adolfo Suárez como jefa de su Gabinete, primero en Televisión Española y entre 1976 y 1977 en Presidencia del Gobierno.
Los más vendidos
Ficción
- Llevará tu nombre. Sonsoles Ónega (Planeta).
- Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
- Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- Oxígeno. Marta Jiménez Serrano. (Alfaguara).
No Ficción
- Inteligencia natural. Javier Botia (Arcopress).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- Entre los muros del olvido. Juan de Sola (Libros del futuro).
- Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones).
- Anandamida. Borja Vilaseca (Vergara).
En galego
- A agonía das folerpas. Óscar Reboiras (Galaxia).
- Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Aira editorial).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- As malas ideas. María Solar (Xerais).
- Detective Ferruchi. Marta Villar (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
Suscríbete para seguir leyendo
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores