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Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

En la ausencia de los hombres

Philippe Besson

Europa está devastada por la Primera Guerra Mundial y casi todos los hombres están en el frente. Para Vincent, de 16 años y joven para combatir, los tiempos de guerra son también tiempos de promesas. Un encuentro con Marcel Proust, un gran novelista de mediana edad, saca a la luz sus deseos. Bajo la tutela de Marcel, Vincent inicia una relación tan secreta como peligrosa con Arthur, un joven soldado de permiso. Comparten un secreto que todos parecen conocer y sobre el que, sin embargo, nadie dice nada.

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En la ausencia de los hombres

Autor: Philippe Besson

Editorial: Letras de Plata

Nº de páginas: 192

Nadie lo vio venir

Shari Lapena

Bryden y Sam lo tienen todo: carreras profesionales brillantes, un apartamento en un edificio exclusivo, buenos amigos y una hija a la que adoran. La vida perfecta para la pareja perfecta. Hasta el día en que Sam recibe una llamada en su despacho porque Bryden no ha recogido a su hija de la guardería. Al llegar a casa con la niña, encuentra el coche de su mujer en el garaje pero Bryden no aparece por ninguna parte. Un «thriller» absorbente sobre venganza, traición y secretos.

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Nadie lo vio venir

Autor: Shari Lapena

Editorial: Suma

Nº de páginas: 360

Los más vendidos

Ficción

  1. Llevará tu nombre. Sonsoles Ónega (Planeta). 
  2. Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
  3. La asistenta. Freida McFadden (Suma). 
  4. La ciudad de las luces muertas. David Uclés (Destino). 
  5. Maite. Fernando Aramburu (Tusquets).

No Ficción

  1. Inteligencia natural. Javier Botia (Arcopress). 
  2. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
  3. Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara). 
  4. Anandamida. Borja Vilaseca (Vergara). 
  5. Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones).

En galego

  1. O país invisible. Arturo Lezcano (Libros del K.O.). 
  2. A agonía das folerpas. Óscar Reboiras (Galaxia).
  3. Camiñar o Vigo vello. Pedro Feijoo (Xerais). 
  4. Os rótulos da nosa vida. VV.AA (Galaxia). 
  5. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

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TEMAS

  1. Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
  2. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  3. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  4. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  5. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  6. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
  8. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra

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