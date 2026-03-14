Libros recomendados de la semana

En la ausencia de los hombres

Philippe Besson

Europa está devastada por la Primera Guerra Mundial y casi todos los hombres están en el frente. Para Vincent, de 16 años y joven para combatir, los tiempos de guerra son también tiempos de promesas. Un encuentro con Marcel Proust, un gran novelista de mediana edad, saca a la luz sus deseos. Bajo la tutela de Marcel, Vincent inicia una relación tan secreta como peligrosa con Arthur, un joven soldado de permiso. Comparten un secreto que todos parecen conocer y sobre el que, sin embargo, nadie dice nada.

En la ausencia de los hombres Autor: Philippe Besson Editorial: Letras de Plata Nº de páginas: 192

Nadie lo vio venir

Shari Lapena

Bryden y Sam lo tienen todo: carreras profesionales brillantes, un apartamento en un edificio exclusivo, buenos amigos y una hija a la que adoran. La vida perfecta para la pareja perfecta. Hasta el día en que Sam recibe una llamada en su despacho porque Bryden no ha recogido a su hija de la guardería. Al llegar a casa con la niña, encuentra el coche de su mujer en el garaje pero Bryden no aparece por ninguna parte. Un «thriller» absorbente sobre venganza, traición y secretos.

Nadie lo vio venir Autor: Shari Lapena Editorial: Suma Nº de páginas: 360