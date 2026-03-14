Libros recomendados de la semana
VV. AA.
En la ausencia de los hombres
Philippe Besson
Europa está devastada por la Primera Guerra Mundial y casi todos los hombres están en el frente. Para Vincent, de 16 años y joven para combatir, los tiempos de guerra son también tiempos de promesas. Un encuentro con Marcel Proust, un gran novelista de mediana edad, saca a la luz sus deseos. Bajo la tutela de Marcel, Vincent inicia una relación tan secreta como peligrosa con Arthur, un joven soldado de permiso. Comparten un secreto que todos parecen conocer y sobre el que, sin embargo, nadie dice nada.
Nadie lo vio venir
Shari Lapena
Bryden y Sam lo tienen todo: carreras profesionales brillantes, un apartamento en un edificio exclusivo, buenos amigos y una hija a la que adoran. La vida perfecta para la pareja perfecta. Hasta el día en que Sam recibe una llamada en su despacho porque Bryden no ha recogido a su hija de la guardería. Al llegar a casa con la niña, encuentra el coche de su mujer en el garaje pero Bryden no aparece por ninguna parte. Un «thriller» absorbente sobre venganza, traición y secretos.
Los más vendidos
Ficción
- Llevará tu nombre. Sonsoles Ónega (Planeta).
- Las gratitudes. Delphine de Vigan (Anagrama).
- La asistenta. Freida McFadden (Suma).
- La ciudad de las luces muertas. David Uclés (Destino).
- Maite. Fernando Aramburu (Tusquets).
No Ficción
- Inteligencia natural. Javier Botia (Arcopress).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).
- Anandamida. Borja Vilaseca (Vergara).
- Desde el jergón. Josele Santiago (Contra Ediciones).
En galego
- O país invisible. Arturo Lezcano (Libros del K.O.).
- A agonía das folerpas. Óscar Reboiras (Galaxia).
- Camiñar o Vigo vello. Pedro Feijoo (Xerais).
- Os rótulos da nosa vida. VV.AA (Galaxia).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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