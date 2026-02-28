Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Ciudad Roja
Marie Lu
La alquimia es un poder exclusivo dominado por sindicatos criminales que venden a las élites una droga que potencia a quienes la consumen. Entre los rascacielos relucientes y las colinas de Ciudad del Ángel, la alquimia está controlada por dos sindicatos rivales. Durante años, Grand Central y Lumines han mantenido un frágil equilibrio entre la negociación cordial y la violencia directa. Pero cuando dos amigos de la infancia entran en esa ecuación, la ciudad y los rumbos de sus vidas cambiarán de forma irreversible.
Después de Eternidad
Maxim Ósipov
Eternidad es un lugar remoto, un pequeño pueblo minero más allá del círculo polar ártico, que sorprendentemente cuenta con su propio teatro; las peripecias de su compañía teatral durante las convulsas décadas finales del siglo XX se recogen en el cuaderno que el antiguo director del lugar deja olvidado en la consulta de un médico. Maxim Ósipov, a través de historias cotidianas, habla de la sociedad y el devenir ruso, desde el ocaso del periodo soviético hasta la guerra de Ucrania.
Los más vendidos
Ficción
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- La ciudad de las luces muertas. David Uclés (Destino).
- La asistenta. Freida McFadden (Suma).
- Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B).
- El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés).
No Ficción
- Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- Stranger Things: guía oficial. Gina McIntyre (Grijalbo).
- Instrucción de novicias. Ana Garriga (Blackie Books).
- Cuando ellos se van. Julia Navarro (Plaza & Janés).
En galego
- Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
- Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Curriño. Salchichas picantes. Ledicia Costas (Xerais).
- Camiñar o Vigo Vello. Pedro Feijoo (Xerais).
- Illa de sangue. Carmen V. Valiña (Galaxia).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
