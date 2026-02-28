Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

Ciudad Roja

Marie Lu

La alquimia es un poder exclusivo dominado por sindicatos criminales que venden a las élites una droga que potencia a quienes la consumen. Entre los rascacielos relucientes y las colinas de Ciudad del Ángel, la alquimia está controlada por dos sindicatos rivales. Durante años, Grand Central y Lumines han mantenido un frágil equilibrio entre la negociación cordial y la violencia directa. Pero cuando dos amigos de la infancia entran en esa ecuación, la ciudad y los rumbos de sus vidas cambiarán de forma irreversible.

Imagen

Ciudad Roja

Autor: Marie Lu

Editorial: Umbriel

Nº de páginas: 480

Después de Eternidad

Maxim Ósipov

Eternidad es un lugar remoto, un pequeño pueblo minero más allá del círculo polar ártico, que sorprendentemente cuenta con su propio teatro; las peripecias de su compañía teatral durante las convulsas décadas finales del siglo XX se recogen en el cuaderno que el antiguo director del lugar deja olvidado en la consulta de un médico. Maxim Ósipov, a través de historias cotidianas, habla de la sociedad y el devenir ruso, desde el ocaso del periodo soviético hasta la guerra de Ucrania.

Imagen

Después de Eternidad

Autor: Maxim Ósipov

Editorial: Libros del Asteroide

Nº de páginas: 296

Los más vendidos

Ficción

  1. Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
  2. La ciudad de las luces muertas. David Uclés (Destino).
  3. La asistenta. Freida McFadden (Suma). 
  4. Mentira. Juan Gómez-Jurado (Ediciones B). 
  5. El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés).

No Ficción

  1. Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).
  2. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
  3. Stranger Things: guía oficial. Gina McIntyre (Grijalbo).
  4. Instrucción de novicias. Ana Garriga (Blackie Books). 
  5. Cuando ellos se van. Julia Navarro (Plaza & Janés).

En galego

  1. Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais). 
  2. Punto de araña. Nerea Pallares (Galaxia).
  3. Curriño. Salchichas picantes. Ledicia Costas (Xerais).
  4. Camiñar o Vigo Vello. Pedro Feijoo (Xerais). 
  5. Illa de sangue. Carmen V. Valiña (Galaxia).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

  1. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  2. El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
  3. Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
  4. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
  5. Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
  6. Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
  7. El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
  8. La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro

