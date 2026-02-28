Libros recomendados de la semana

Ciudad Roja

Marie Lu

La alquimia es un poder exclusivo dominado por sindicatos criminales que venden a las élites una droga que potencia a quienes la consumen. Entre los rascacielos relucientes y las colinas de Ciudad del Ángel, la alquimia está controlada por dos sindicatos rivales. Durante años, Grand Central y Lumines han mantenido un frágil equilibrio entre la negociación cordial y la violencia directa. Pero cuando dos amigos de la infancia entran en esa ecuación, la ciudad y los rumbos de sus vidas cambiarán de forma irreversible.

Ciudad Roja Autor: Marie Lu Editorial: Umbriel Nº de páginas: 480

Después de Eternidad

Maxim Ósipov

Eternidad es un lugar remoto, un pequeño pueblo minero más allá del círculo polar ártico, que sorprendentemente cuenta con su propio teatro; las peripecias de su compañía teatral durante las convulsas décadas finales del siglo XX se recogen en el cuaderno que el antiguo director del lugar deja olvidado en la consulta de un médico. Maxim Ósipov, a través de historias cotidianas, habla de la sociedad y el devenir ruso, desde el ocaso del periodo soviético hasta la guerra de Ucrania.

Después de Eternidad Autor: Maxim Ósipov Editorial: Libros del Asteroide Nº de páginas: 296