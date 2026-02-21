Libros recomendados de la semana

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VV. AA.

Coloquio de invierno

Luis Landero

Siete personajes se quedan atrapados en un hotel rural durante la tormenta de nieve Filomena. Sin cobertura ni conexiones, deciden animar la espera contándose historias, y de ese diálogo, al que se suman los dos hosteleros, saldrán anécdotas que no solo les permitirán conocerse entre sí, sino también debatir y aprender de las vidas de los otros. Las historias que se cuentan estos desconocidos pronto se convierten en confesiones que se entrelazan con auténtica intriga y emoción.

Vivir entre extraños

Reina Roffé

Siete cuentos que honra a un género que no deja de renovarse. Vida, literatura y relato cinematográfico se dan cita en estas historias que componen, por asociación, un universo particular, de soledad y aislamiento, donde el afuera y las relaciones interpersonales siempre se presentan como algo deseado, pero a la vez oscuro y hostil. Escritos con humor e ironía, cada pieza pone en evidencia algún tipo de extrañeza o incomodidad que nos hace sentir fuera de lugar.

Los más vendidos

Ficción

  1. La asistenta. Freida McFadden (Suma). 
  2. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide).
  3. La asistenta 2. Freida McFadden (Suma). 
  4. El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés).
  5. Han cantado bingo. Lana Corujo (Reservoir Books).

No Ficción

  1. Oxígeno. Marta Jiménez Serrano (Alfaguara).
  2. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
  3. Cuando ellos se van. Julia Navarro (Plaza & Janés). 
  4. Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta). 
  5. Las trampas de la pornografía. A. Traba, P. Retamozo, C. Oliveira (Catarata).

En galego

  • 1. Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais). 
  • 2. Alguen ao lado. Xabier Quiroga (Xerais).
  • 3. As tolas que non o eran. Carmen V. Valiña (Galaxia). 
  • 4. Os rótulos da nosa vida. VV. AA. (Galaxia).
  • 5. Entroido. Rober Cagiao (Knowmadas).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

