Libros recomendados de la semana

Coloquio de invierno

Luis Landero

Siete personajes se quedan atrapados en un hotel rural durante la tormenta de nieve Filomena. Sin cobertura ni conexiones, deciden animar la espera contándose historias, y de ese diálogo, al que se suman los dos hosteleros, saldrán anécdotas que no solo les permitirán conocerse entre sí, sino también debatir y aprender de las vidas de los otros. Las historias que se cuentan estos desconocidos pronto se convierten en confesiones que se entrelazan con auténtica intriga y emoción.

Coloquio de invierno Autor: Luis Landero Editorial: Tusquets Nº de páginas: 312

Vivir entre extraños

Reina Roffé

Siete cuentos que honra a un género que no deja de renovarse. Vida, literatura y relato cinematográfico se dan cita en estas historias que componen, por asociación, un universo particular, de soledad y aislamiento, donde el afuera y las relaciones interpersonales siempre se presentan como algo deseado, pero a la vez oscuro y hostil. Escritos con humor e ironía, cada pieza pone en evidencia algún tipo de extrañeza o incomodidad que nos hace sentir fuera de lugar.

Vivir entre extraños Autor: Reina Roffé Editorial: Menoscuarto Nº de páginas: 120