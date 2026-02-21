Los libros del 23-F

Después de la Guerra Civil, el intento de golpe de estado del 23-F de 1981 fue posiblemente el acontecimiento político más importante del siglo XX en España. Inmediatamente después de ser abortado, comenzaron a aparecer numerosos libros que intentaban explicar las causas, nunca aclaradas del todo, que hicieron posible aquel suceso. La bibliografía sobre el 23-F es de las más extensas que se hayan publicado en España de un acontecimiento político de actualidad. Fui un lector compulsivo de aquella bibliografía y conservo muchos de aquellos libros, que he rescatado para este artículo.

El último publicado sobre el 23-F es Anatomía de un instante, de Javier Cercas, una versión novelada convertida en una exitosa serie que puede verse estos días en una plataforma de televisión. Pero a las pocas semanas de haberse producido el golpe ya aparecieron algunos libros que intentaban hacer historia y desvelar las muchas dudas que los ciudadanos se planteaban. De los primeros en salir fue el de Pilar Urbano, Con la venia, yo indagué el 23-F (Plaza & Janés), publicado al año siguiente como un trabajo de investigación llevado a cabo por una periodista que se encontraban en el Congreso de los Diputados en el momento de producirse el golpe. Durante mucho tiempo fue tenido como un documento canónico con muchos datos que en su día no se hicieron públicos, pero más allá de la descripción que los medios de comunicación ya hicieran en su momento, apenas aportaba ninguna novedad de trascendencia (Pilar Urbano reincidiría en el tema muchos años después, en 2014, con La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar). Antes de publicarse el libro de Pilar Urbano, otro periodista, Víctor Alba, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Kent, publicaba en 1981 La soledad del Rey. Una reflexión sobre las causas y las consecuencias del 23-F (Planeta), donde el autor analiza los acontecimientos desde cuatro perspectivas diferentes: la pasividad de la calle, las Cortes y la izquierda, la inevitabilidad del golpe (según él motivado más por razones sicológicas que políticas), el carácter minoritario de los golpistas y la soledad del rey al enfrentarse a los enemigos de la democracia. Según Víctor Alba, las causas del golpe estaban en el terrorismo, la crisis económica y la falta de educación política del pueblo.

Al año siguiente del golpe, uno de los periodistas más respetados en España, José Oneto, director entonces de la revista Cambio 16, publicó también en Planeta La verdad sobre el caso Tejero. El proceso del siglo, un extenso volumen de más de 400 páginas que incluye las grabaciones magnetofónicas de las conversaciones llevadas a cabo por los principales protagonistas del golpe. Uno de esos protagonistas, Alfonso Armada, publicó en 1983 Al servicio de la Corona (Planeta), que subtitulaba «Gracias, Alfonso», una supuesta frase del rey dirigida a él el 22 de noviembre de 1975, día en que fue entronizado Juan Carlos I. Aquí Armada cuenta desde la prisión donde cumplía condena, su encuentro con Milans del Bosch antes del golpe, cómo fue, según su versión, su participación en los hechos aquel día de febrero de 1981, así como sus conversaciones con Zarzuela, con Tejero y con algunos generales que participaron en la asonada. Pero una gran parte del libro lo dedica a su etapa como preceptor del príncipe y a sus relaciones con dirigentes del régimen de Franco como el general Martínez Campos, el almirante Carrero Blanco y los ministros López Rodó y Carlos Arias Navarro, testimonios salpicados de anécdotas y revelaciones supuestamente secretas.

El teniente coronel Javier Fernández López publicó con el título de Diecisiete horas y media. El enigma del 23-F (Taurus) una investigación sobre lo sucedido durante la duración del secuestro del Parlamento por los golpistas, donde afirma contar «lo que verdaderamente ocurrió, los motivos que impulsaron a los golpistas, los enigmas sin resolver y las mentiras que se han difundido sobre estos hechos», un planteamiento demasiado ambicioso para los resultados finales del libro. Muchos años después, en 2005, otro militar, el excoronel de artillería José Ignacio San Martín, involucrado en el golpe, cuenta su versión en Apuntes de un condenado por el 23-F (Espasa). San Martín era entonces el Jefe de Estado Mayor de la División Acorazada y en este libro trata de justificar su participación en los hechos movido por «su amor a España y lo que creía mejor para ella». El libro lo escribió mientras cumplía condena y se publicó cuando ya había fallecido.

Otro periodista, Francisco Mora, publicó en el año 2000 El elefante blanco, subtitulado «La investigación más completa sobre el 23-F». Durante muchos años se sabía que la identidad de la autoridad que iba a hacerse cargo del proceso posterior al golpe de estado iba a ser revelada por un militar que iba a comparecer ante los diputados secuestrados por los golpistas, que anunciaría la formación de un gobierno de regeneración nacional. Nunca llegó a entrar en el Congreso y por eso se especuló con la identidad de aquella autoridad anunciada, conocida como «El Elefante Blanco», que muchos coincidían en identificar con el general Armada. En este libro, sin embargo, se asegura que la identidad correspondía a Jaime Milans del Bosch, entonces capitán general de Valencia y uno de los organizadores del golpe.

Una de las investigaciones más serias llevadas a cabo por un periodista fue la de Diego Carcedo titulada 23-F. Los cabos sueltos, publicada en 2001 por Temas de Hoy. Carcedo reconstruye el acontecimiento en todos sus detalles, ya conocidos, pero intenta además explicar lo que supuestamente estaba oculto a lo largo de la preparación y desarrollo de la intentona.

Un autor polémico, Jesús Palacios, no duda en atribuir la autoría del golpe desde el mismo título de uno de sus libros, publicado en 2001: 23-F. El golpe del CESID (Planeta). La tesis de Palacios gira alrededor de los varios golpes que coincidieron aquella jornada, el más importante de los cuales, según el autor, era el organizado en una operación del Estado Mayor dirigida por el CESID, los servicios secretos cuyos responsables eran el coronel Javier Calderón y el entonces comandante José Luis Cortina. Además Jesús Palacios trata de desvelar quiénes formaban parte de la llamada «trama civil» del golpe.

En 2001, tres periodistas, Pilar Cernuda, Fernando Jáuregui y Manuel Ángel Menéndez publicaron en la editorial Foca 23-F. La conjura de los necios, donde pretendían revelar, una vez más, todo lo que aún no se sabía del fracasado golpe de estado. Ofrecen datos supuestamente desconocidos que llevarían a desvelar aspectos ignorados, algunos del entonces inédito «Informe Jáudenes».

Otros dos militares, Javier Calderón Fernández y Florentino Ruiz Platero, publicaron en 2004 Algo más que el 23-F (La Esfera de los libros), donde afirman que el 23-F fue «una historia mal contada». Entre lo que se habría contado mal estaría la implicación de los Servicios de Inteligencia en la trama del golpe, que ambos militares niegan. Coincide con Jesús Palacios en denunciar la existencia de varios golpes de estado que confluyeron de manera circunstancial, aunque ponen en duda la existencia de un Elefante Blanco y aportan documentación sobre la implicación en los hechos del periódico ultra «El Alcázar».

Siguiendo un orden cronológico, en 2006 otro periodista, Francisco Medina, publicó en Plaza y Janés 23-F. La verdad, con dos subtítulos novedosos: «Los intereses de Estados Unidos en el golpe» y «Los periodistas-conspiradores», donde una vez más asegura que lo que se conoce del golpe ha sido en realidad la tapadera con la que se ha ocultado la verdad y que lo que aquí se cuenta es el trabajo «definitivo», lo que ocurrió aquel día de febrero de 1981.