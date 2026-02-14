El viaje de vuelta

Olivia Cano, una mujer atrapada entre sus sueños y la realidad, se embarca en una aventura de autodescubrimiento cuando decide reformar una antigua casa llena de historia y secretos. A medida que avanza, Olivia también se transforma a sí misma, enfrentando sus miedos y redescubriendo su pasión por el arte y la vida. Esta novela aborda temas profundos como la búsqueda de identidad, el poder de los sueños y la importancia de seguir al corazón.