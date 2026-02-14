Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viaje de vuelta

Elisabeth González

El viaje de vuelta

El viaje de vuelta

Suma. 256 páginas

Olivia Cano, una mujer atrapada entre sus sueños y la realidad, se embarca en una aventura de autodescubrimiento cuando decide reformar una antigua casa llena de historia y secretos. A medida que avanza, Olivia también se transforma a sí misma, enfrentando sus miedos y redescubriendo su pasión por el arte y la vida. Esta novela aborda temas profundos como la búsqueda de identidad, el poder de los sueños y la importancia de seguir al corazón.

