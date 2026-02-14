Milagro y vida de tres grandes

Tres mujeres que recibieron el Premio Nadal. Tres escritoras tremendas que enfrentaron el franquismo, el machismo y el mundo literario arisco y señoro. Evolucionaron bien. También España se modernizó. Se abrieron paso. Por su talento, sobre todo. Gozaron de reconocimientos. Su literatura es un gran legado. Son Carmen Laforet (Barcelona, 1921-Madrid, 2004), Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000) y Ana María Matute (Barcelona, 1925-2014). Un acierto unirlas. De las tres se han celebrado recientemente sus centenarios.

La colección de biografías de escritores que anualmente lanzan Antonio Santos (ilustrador) y Jesús Marchamalo para la editorial Nórdica llega con este título a su 10ª entrega. Así, Tres amigas no da cuenta de la peripecia vital de cada una de ellas, sino que añade el testimonio de lo que en su época significaba ser mujer y escritora.

Estamos ante un libro amenísimo. Ágil, divulgativo. No son biografías al uso, canónicas. Enfatizan hechos que pudieran ser menores pero que son de capital importancia y tal vez desconocidos. El lector va asistiendo a la construcción de la personalidad de cada una a través de párrafos que se leen y beben con delectación. En un pispás sabes más de ellas que en estudios sesudos.

Marchamalo, madrileño del 60, es premio Nacional de Periodismo Cultural, gestor, escritor y autor de más de 20 libros. Ha trabajado en Radio Nacional de España y TVE y ha colaborado en numerosas publicaciones y periódicos. Muchos lectores recordarán su libro 44 escritores de la literatura universal, con ediciones del año 2000 y 2019. En esta colección de Nórdica o en otras también ha dado a imprenta las biografías, entre otros, de Miguel Delibes (Delibes en bicicleta), Stefan Zweig (La tinta violeta), Franz Kafka y Fernando Pessoa, también ilustradas por Santos. Muy interesantes resultan sus Conversaciones en la Biblioteca, entrevistas impulsadas por la Biblioteca Nacional y que pueden visitarse en YouTube.

En cuanto a las biografiadas, Matute, barcelonesa, miembro de la Academia y premio Cervantes, tiene a decir de la crítica su mejor obra en la trilogía Los mercaderes. Padeció a «un mal hombre» en sus propias palabras, su primer marido, pero rehízo su vida con el empresario Julio Brocard, con el que convivió décadas en Mallorca. Los problemas por la custodia de su hijo la llevaron a la literatura infantil, con la que cosechó éxitos. Fue también, por esta batalla legal, una guerrera adelantada en pro de los derechos de la mujer. Tenida por escritora realista, al menos en algunas de sus obras, afirmaba que «Si somos capaces de imaginar, es porque lo que imaginamos también es real».

Laforet, también barcelonesa, rompió todos los moldes con Nada, su primera y joven novela que se alzó con el primer Nadal y que la catapultó. «Yo creí que los premios estaban para dárselos a los amigos», dijo César González Ruano, que aspiraba a ese galardón y que maniobró con algunos de sus amigos de Destino para que se lo dieran.

Se casó y tuvo cinco hijos con el también escritor Manuel Cerezales. Nada supuso, año 1944, un aldabonazo en la literatura de posguerra, agitó el panorama sobremanera. Separada de Cerezales, pasó apuros económicos y trabó gran amistad con Ramón J. Sender en EE UU, donde vivió un tiempo. Las cartas que cruzaron, que están publicadas, son un gran documento.

Martín Gaite, salmantina, premio Príncipe de Asturias en 1988, fue profesora, empleada en la notaría de su padre y su obra Entre visillos, que le valió el Nadal y fue ampliamente leída. «He vivido los cuarenta años con la suerte de poder hacer lo que me gusta, escribir, y con la suerte de que lo que escribo les gusta a mis lectores y alienta a los críticos. Lo veo como un milagro», dijo en diversas entrevistas.

Noticias relacionadas

La obra de Marchamalo –biografiar escritores– es un asunto en marcha del que esperemos vengan más entregas. Relacionar escritores y juntar sus vidas y obras, todo un acierto. Escritoras, en este caso, de largo aliento y de profunda huella en la literatura española y en lectores de varias generaciones.