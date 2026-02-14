¡Ay, Portugal porque te quiero...!

Parménides, fiel compañero de mi maestro, no es un burrito cualquiera. Aunque comparte con sus congéneres el hociquito blanco, el pelaje pardo y una inteligencia memoriosa, posee una cualidad única: ¡su interés por la música! Lo demuestra alzando suavemente la cabeza y moviendo las orejas. Ante las disonancias reacciona con un gesto brusco de curiosidad, como si buscara una resolución armónica con los sonidos de la naturaleza. Libre de prejuicios armónicos o de estilo, su archivo sonoro es tan amplio como el mundo mismo.

Este capítulo de «Historias de un músico», me conduce a Portugal, un país con el que he tenido el placer de colaborar en numerosas ocasiones y diversos escenarios. Hoy quisiera destacar mi labor en la Escuela Profesional de Música de Viana do Castelo. Durante varios años, tuve el privilegio de participar como profesor invitado en esta prestigiosa institución. En particular guardo un recuerdo especial de un proyecto monográfico sobre la música del siglo XX.

El proyecto se materializó en dos actuaciones públicas: la primera de nivel básico y medio ―niñas/os de 8 a 14 años― monográfico del eminente compositor cubano Leo Brouwer, tuvo lugar el 16 de julio de 1997 en el Auditorio del Museu Municipal. La segunda se realizó posteriormente en el bello y elegante teatro Sá de Miranda, joya de estilo neoclásico a la italiana.

El programa de este primer concierto estaba compuesto, entre otras, por las siguientes obras: los 20 Estudios sencillos y la Castres Serenade, pieza de música de cámara.

Los 20 Estudios sencillos de Brouwer constituyen una obra didáctica pensada para alumnos de los primeros cursos que, al igual que otras grandes aportaciones históricas –como las de Aguado, Giuliani o Sor–, poseen además la virtud de que, sin renunciar a la sencillez, renueva el lenguaje melódico y armónico mediante soluciones técnicas inteligentes e imaginativas.

Ese planteamiento me devolvió a mis propios inicios. Recordé a mi maestro, quien desde el principio nos preparaba para actuar en público, adaptando obras clásicas o populares a nuestro nivel: El Danubio azul, Ojos negros, La violetera, etc. Una vez que las interpretábamos correctamente, se encargaba de gestionarnos presentaciones públicas en el cine del pueblo ―coincidiendo con alguna ceremonia o fiesta local. Así aprendimos que la música no termina en el atril, sino que se completa frente a quien escucha.

Con esa misma idea, regreso al recital ofrecido por mis niños portugueses. El planteamiento pedagógico era sencillo y, a la vez, arriesgado: cada alumno debía interpretar uno de los estudios –elegido según su nivel– e inventar una historia sugerida por la música, un pequeño cuento sonoro que cobraría vida el día del concierto. La imaginación de aquellas criaturas parecía no conocer fronteras. «A mí esta música me suena a un ángel», decía uno, «¿por qué no bajo del cielo tocando la guitarra?». «Pues a mí este me recuerda a dos mujeres discutiendo en el mercado», apuntaba otro. «Este estudio es un payaso riéndose; ¿puedo tocarlo disfrazada de payasa?» «El mío es música del espacio –sentenciaba un cuarto–, necesito un traje de astronauta».

Al final, la realidad se impuso con suavidad: ropa normal para todos, aunque cada cual vestiría una camisa de distinto color, como señal de identidad de su estudio y de su historia. El montaje músico-teatral resultó de lo más divertido y el público asistente –sobre todo padres y familiares– disfrutó enormemente de los originales y jugosos comentarios infantiles, plagados de intervenciones espontáneas e improvisaciones verbales.

En la segunda parte del concierto intervinieron los alumnos más avanzados, especialmente en la obra de cámara Castrés Serenade. En este caso, he de reconocer que no fue necesario inventar una escenografía desde cero: bastó con dejarnos inspirar por el último movimiento de la Sinfonía n.º 45 en fa sostenido menor de Joseph Haydn, más conocida como la de los adioses.

En 1772, Haydn había escrito aquella música como una súplica discreta y sutil, dirigida al príncipe Nicolás Esterházy, quien había prolongado excesivamente su estancia en su palacio de verano, impidiendo de este modo que los músicos viesen a sus familias. En el último movimiento, los músicos, uno tras otro, concluyen su parte, apagan la vela de su atril y abandonan el escenario, tal como indica la partitura, hasta que solo permanecen Haydn y el primer violín. Parece ser que el Príncipe captó la indirecta y los dejó marchar al día siguiente.

En nuestro caso no había protesta, solo el deseo de basarnos en aquella genial idea. La escena se abría en completa oscuridad: siete sillas, siete atriles y siete velas aguardaban en silencio. Solo una permanecía encendida. De la penumbra emergía entonces un guitarrista, que tomaba asiento y comenzaba a desgranar una melodía lenta y expresiva, como un canon.

Después, obedeciendo lo escrito en la partitura, los demás intérpretes iban apareciendo, uno a uno. Cada llegada traía un pequeño resplandor: la cerilla, la chispa, la vela encendida. Y con la luz, una nueva voz. La obra, concebida como un amplio regulador ascendente y descendente, nacía en un susurro –pianísimo– y crecía de manera inexorable hasta alcanzar un doble forte, verdadero punto de máxima tensión.

Tras el cual, como si la música recordara el camino de regreso, las voces se despedían lentamente. La trama se adelgazaba poco a poco, y las luces, una tras otra, se desvanecían. Al final, quedaba solo el primer guitarrista. Repetía la nota inicial, ahora tenue, casi un recuerdo. Después inclinaba la mano, soplaba la llama… y la oscuridad lo abrazaba todo.

En ese último silencio –hondo, suspendido, casi sagrado– se percibía algo sin necesidad de palabras: que la música también puede terminar así, como una suave caricia.