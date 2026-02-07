Libros recomendados de la semana

La ahorcada

Mayte Navales

Rosa Martín, una cantautora sin éxito, aparece ahorcada en la sabina milenaria del jardín de su amante, Fran, un poderoso y hedonista productor musical con quien mantiene una tóxica relación amorosa. Sin embargo, la muerte no pone fin a su historia. Atrapada entre dos mundos, impulsada por la obsesión y la venganza, comenzará a tejer una inquietante relación con Patti, la hija menor de la familia, quien descubrirá que Rosa aún habita en la casa, en los sueños y en su propio padre.

La ahorcada Autor: Mayte Navales Editorial: N de Novela Nº de páginas: 288

Náufragos del cielo

Jesús Gallego

En noviembre de 1983, el avión más grande del mundo partió de París rumbo a Bogotá, pero no pudo hacer su escala en Madrid, pues chocó contra el suelo a doce kilómetros de Barajas. Esta fue la tragedia del Avianca 011. Ciento ochenta y una personas perdieron la vida ese día. En tierra, anhelantes, permanecieron todos aquellos que esperaban reencontrarse con sus seres queridos. Su mirada quedó flotando en el cielo, como los sueños de esas personas que tenían todavía tanto que cambiar, escribir y amar.

Náufragos del cielo Autor: Jesús Gallego Editorial: Roca Nº de páginas: 376