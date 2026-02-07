Libros recomendados de la semana
VV. AA.
La ahorcada
Mayte Navales
Rosa Martín, una cantautora sin éxito, aparece ahorcada en la sabina milenaria del jardín de su amante, Fran, un poderoso y hedonista productor musical con quien mantiene una tóxica relación amorosa. Sin embargo, la muerte no pone fin a su historia. Atrapada entre dos mundos, impulsada por la obsesión y la venganza, comenzará a tejer una inquietante relación con Patti, la hija menor de la familia, quien descubrirá que Rosa aún habita en la casa, en los sueños y en su propio padre.
Náufragos del cielo
Jesús Gallego
En noviembre de 1983, el avión más grande del mundo partió de París rumbo a Bogotá, pero no pudo hacer su escala en Madrid, pues chocó contra el suelo a doce kilómetros de Barajas. Esta fue la tragedia del Avianca 011. Ciento ochenta y una personas perdieron la vida ese día. En tierra, anhelantes, permanecieron todos aquellos que esperaban reencontrarse con sus seres queridos. Su mirada quedó flotando en el cielo, como los sueños de esas personas que tenían todavía tanto que cambiar, escribir y amar.
Los más vendidos
Ficción
- El último secreto. Dan Brown (Planeta).
- La asistenta. Freida McFadden (Suma).
- Vera, una historia de amor. Juan del Val (Planeta).
- La península de las casas vacías. David Uclés (Siruela).
- Los tres mundos. Santiago Posteguillo (Ediciones B).
No Ficción
- Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
- El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas (Random House).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- El puente donde habitan las mariposas. Nazareth Castellanos (Siruela).
- Morante, punto y aparte. Rubén Amón (Espasa).
En galego
- As tolas que non o eran. Carmen V. Valiña (Galaxia).
- A agonía das folerpas. Oscar Reboiras (Galaxia).
- Os rótulos da nosa vida. VV.AA (Galaxia).
- O albatros negro. María Oruña (Edicións do Cumio).
- Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
