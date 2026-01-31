Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

El corazón de Auschwitz

Darcy Lee

La autora narra la emotiva historia de sus abuelos, Genie y Feliks, y la razón que les permitió resistir en medio de la oscuridad: un corazón de cuero que Feliks fabricó con la suela de su zapato en Dachau y que logró, contra todo pronóstico, hacer llegar a Genie en Auschwitz. El libro ofrece un retrato detallado del día a día en los campos de concentración, donde el horror convive con el optimismo, que anticipa el reencuentro de los protagonistas.

El jardín dormido

Carla Gracia

«Se busca persona sensible y trabajadora para despertar un jardín en una finca en el Ampurdán. Abstenerse personas alegres y entrometidas», dice el anuncio que Iris ve en la floristería de su tío poco después de dejar a su novio y su trabajo en un banco. Por desgracia, cumple con las condiciones: la alegría es un bien escaso en su vida. La Casa del Olvido es la finca a la que llega en una obra que es a la vez novela romántica, relato gótico y tratado de botánica.

Los más vendidos

Ficción

  1. El último secreto. Dan Brown (Planeta). 
  2. La asistenta. Freida McFadden (Suma).
  3. Vera, una historia de amor. Juan del Val (Planeta). 
  4. El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés). 
  5. Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).

No Ficción

  1. Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta). 
  2. El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas (Random House).
  3. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta). 
  4. El puente donde habitan las mariposas. Nazareth Castellanos (Siruela).
  5. Presentes. Paco Cerdá (Alfaguara).

En galego

  1. As tolas que non o eran. Carmen V. Valiña (Galaxia). 
  2. A agonía das folerpas. Oscar Reboiras (Galaxia).
  3. Os rótulos da nosa vida. VV.AA (Galaxia). 
  4. O albatros negro. María Oruña (Edicións do Cumio). 
  5. Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

