Libros recomendados de la semana

El corazón de Auschwitz

Darcy Lee

La autora narra la emotiva historia de sus abuelos, Genie y Feliks, y la razón que les permitió resistir en medio de la oscuridad: un corazón de cuero que Feliks fabricó con la suela de su zapato en Dachau y que logró, contra todo pronóstico, hacer llegar a Genie en Auschwitz. El libro ofrece un retrato detallado del día a día en los campos de concentración, donde el horror convive con el optimismo, que anticipa el reencuentro de los protagonistas.

El corazón de Auschwitz Autor: Darcy Lee Editorial: Plaza y Janés Nº de páginas: 304

El jardín dormido

Carla Gracia

«Se busca persona sensible y trabajadora para despertar un jardín en una finca en el Ampurdán. Abstenerse personas alegres y entrometidas», dice el anuncio que Iris ve en la floristería de su tío poco después de dejar a su novio y su trabajo en un banco. Por desgracia, cumple con las condiciones: la alegría es un bien escaso en su vida. La Casa del Olvido es la finca a la que llega en una obra que es a la vez novela romántica, relato gótico y tratado de botánica.

El jardín dormido Autor: Carla Gracia Editorial: Espasa Nº de páginas: 328