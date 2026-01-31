Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El corazón de Auschwitz
Darcy Lee
La autora narra la emotiva historia de sus abuelos, Genie y Feliks, y la razón que les permitió resistir en medio de la oscuridad: un corazón de cuero que Feliks fabricó con la suela de su zapato en Dachau y que logró, contra todo pronóstico, hacer llegar a Genie en Auschwitz. El libro ofrece un retrato detallado del día a día en los campos de concentración, donde el horror convive con el optimismo, que anticipa el reencuentro de los protagonistas.
El jardín dormido
Carla Gracia
«Se busca persona sensible y trabajadora para despertar un jardín en una finca en el Ampurdán. Abstenerse personas alegres y entrometidas», dice el anuncio que Iris ve en la floristería de su tío poco después de dejar a su novio y su trabajo en un banco. Por desgracia, cumple con las condiciones: la alegría es un bien escaso en su vida. La Casa del Olvido es la finca a la que llega en una obra que es a la vez novela romántica, relato gótico y tratado de botánica.
Los más vendidos
Ficción
- El último secreto. Dan Brown (Planeta).
- La asistenta. Freida McFadden (Suma).
- Vera, una historia de amor. Juan del Val (Planeta).
- El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés).
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
No Ficción
- Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
- El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas (Random House).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- El puente donde habitan las mariposas. Nazareth Castellanos (Siruela).
- Presentes. Paco Cerdá (Alfaguara).
En galego
- As tolas que non o eran. Carmen V. Valiña (Galaxia).
- A agonía das folerpas. Oscar Reboiras (Galaxia).
- Os rótulos da nosa vida. VV.AA (Galaxia).
- O albatros negro. María Oruña (Edicións do Cumio).
- Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
