Homenaje a Vivian Maier

Durante cuarenta años Vivian Maier fue la niñera de familias de clase media que la contrataban hasta que sus hijos alcanzaban la edad en la que ya no necesitaban de sus cuidados. Murió en 2009, ignorada de todos, pobre y sola, sin que nadie supiese que tenía una afición obsesiva que cultivaba mientras cuidaba de aquellos niños. Esa afición era la fotografía.

En 2007, en una modesta subasta, un estudiante de veinte años llamado John Maloof compró por 380 dólares un archivo de fotografías porque podrían servirle para ilustrar un libro que preparaba sobre la historia de su barrio. Eran más de 5.000 fotos impresas y 120.000 negativos, muchos sin revelar. El vendedor los había sacado de un guardamuebles donde hacía varios años que las fotos permanecían sin que nadie se interesara por rescatarlas, junto a algunos libros de arte, dos cámaras Rolleiflex y decenas de esquelas y noticias de todo tipo recortadas de los periódicos. También había algunas cartas que permitieron reconstruir parte de la vida de aquella mujer.

El propietario decidió sacarlas a subasta para recuperar el dinero de las mensualidades impagadas del alquiler. Algunas de las fotografías que le sobraron, Maloof las colgó en eBay por si a alguien le interesaba comprarlas y ofreció otras a Flickr, una web especializada en fotografía. El crítico de arte Allan Sekula las vio e inmediatamente se puso en contacto con el estudiante interesándose por ellas. Por algunas le ofrecía hasta 80 dólares. Decía que eran un testimonio impagable de la sociedad americana de los años cincuenta y sesenta y que estaban hechas además con una calidad y un talento poco comunes.

Sin saberlo, la fotógrafa se había internado en el territorio que más tarde la crítica bautizó como street photography, un movimiento que iniciaron Eugène Atget, Cartier-Bresson, Brassaï y Robert Doisneau y en el que se integraron fotógrafos como Eliott Erwitt, Bruce Davidson, Helen Levitt…, que dejaron constancia de los paisajes urbanos de las grandes ciudades y de sus pobladores: indigentes, borrachos tirados en las aceras, niños en los parques, algunos sucios y mal vestidos, trabajando como limpiabotas o haciendo labores impropias de su edad, grupos de personas ocupando espacios urbanos, niñas negras lamiendo polos de colores, ancianos que contemplan el mundo que pasa ante sus miradas escépticas, quiosqueros, taxistas, barrenderos, mujeres jóvenes que exhiben su belleza por las calles de las grandes ciudades…

Casi todas las fotos de Vivian Maier eran en blanco y negro aunque había también algunas en color que comenzó a hacer a partir de 1975. Las imágenes en las que aparecen los protagonistas de las fotografías revelan que muchas fueron hechas de manera furtiva, sin que los retratados fuesen conscientes. Una curiosidad es que además de las escenas de calle, en los archivos rescatados hay numerosos autorretratos, que nunca se hacía directamente sino fotografiando las superficies en las que se reflejaba su rostro y su figura, espejos, escaparates, ventanas y paredes sobre las que se proyectaba su sombra. El galerista y coleccionista Howard Greenberg ayudó al estudiante a clasificar aquellas fotografías para organizar con ellas una exposición que con el tiempo recorrió el mundo.

Maloof investigó sobre quien había sido el autor de aquellas fotos y gracias a un recibo de revelado que encontró en uno de los carretes averiguó que se trataba de Vivian Maier, una judía de origen francés nacida en Nueva York el 1 de febrero de 1926, hace cien años, que había vivido en esta ciudad y en Chicago y que había hecho aquellas fotografías mientras cuidaba niños. Se sabe que la madre de Vivian Maier, abandonada por su marido, era amiga de la fotógrafa surrealista Jeanne J. Bertrand. Seguramente la niña Vivian comenzó a interesarse por la fotografía viendo las obras que la amiga de su madre les enseñaba durante sus encuentros en Francia, a donde viajaban con frecuencia.

Cuando Maloof trató de localizar a aquella mujer hacía poco que había muerto. Un obituario publicado hacía solo un par de semanas daba cuenta de su fallecimiento. El obituario había sido pagado por tres hermanos de una familia de Chicago de quienes Vivian Maier había sido niñera entre 1966 y 1972. Fueron quienes le buscaron una residencia y pagaron los gastos del entierro.

Estos hermanos le dijeron a Maloof que siempre que su niñera los sacaba de paseo llevaba una máquina de fotos colgada del cuello. Gracias a ella conocieron un mundo al que de otra forma no habrían tenido acceso: los bajos fondos de la ciudad de Chicago, los cementerios, los museos más raros y el bosque que rodeaba la ciudad. Sin embargo nunca les mostró ninguna de las fotos que hacía durante aquellos paseos.

Aunque parezca un contrasentido, el valor de las fotografías de Vivian Maier está sobre todo en la falta de ambiciones profesionales de su autora y en la ausencia de interferencias comerciales. Las hacía sin pretensiones de ningún tipo, porque le gustaba hacerlas, sin pensar exponerlas nunca ni siquiera darlas a conocer a sus allegados. Además, grababa en un magnetofón los sonidos de las calles en las que hacía las fotografías y filmaba en Súper 8 imágenes en movimiento de aquellos ambientes. Con este material se hicieron varios documentales. En una de las casas en las que servía tenía una habitación donde revelaba sus fotografías, en tal secreto que ninguno de los niños a los que cuidaba supieron nunca de esta afición.

Además de rescatar los más de cien mil negativos de sus fotografías John Maloof hizo un documental sobre aquella mujer, Finding Vivian Maier, que en 2013 fue nominado a un Óscar. La escritora española Berta Vías Mahou escribió su biografía novelada, que tituló Una vida prestada (Lumen).