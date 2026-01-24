Libros recomendados de la semana

El pozo

Hye-Young Pyun

El Pozo es un inquietante thriller psicológico de la autora coreana Hye-Young Pyun, galardonado con el premio Shirley Jackson. Oghi despierta de un coma tras un accidente que mata a su esposa y lo deja paralizado. Bajo el cuidado de su suegra, Oghi revive momentos de su relación mientras observa a la mujer cavar obsesivamente en el jardín que la difunta cuidaba con esmero. Aislado en su cuerpo y en su mente, la novela explora el silencio, la culpa y los secretos que nos corroen.

El pozo Autor: Hye-Young Pyun Editorial: Destino Nº de páginas: 224

Distancia de fuga

Cristina Araújo Gámir

Theo, un reservado estudiante de filosofía, pasa el verano en la villa familiar de su amigo Robin en el norte de Italia. Allí conoce a Frances, la hermana de Robin, y este encuentro trastocará sus vidas. Porque mientras Theo lucha por concentrarse en la tesis, Frances está a punto de convertirse en una estrella mundial, la protagonista de una serie que arrasará en las pantallas. Y cuando el éxito estalla, el abismo entre sus dos mundos amenaza con destruir la frágil historia de amor que acaba de nacer.

Distancia de fuga Autor: Cristina Araújo Gámir Editorial: Tusquets Nº de páginas: 496