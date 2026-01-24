Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El pozo
Hye-Young Pyun
El Pozo es un inquietante thriller psicológico de la autora coreana Hye-Young Pyun, galardonado con el premio Shirley Jackson. Oghi despierta de un coma tras un accidente que mata a su esposa y lo deja paralizado. Bajo el cuidado de su suegra, Oghi revive momentos de su relación mientras observa a la mujer cavar obsesivamente en el jardín que la difunta cuidaba con esmero. Aislado en su cuerpo y en su mente, la novela explora el silencio, la culpa y los secretos que nos corroen.
Distancia de fuga
Cristina Araújo Gámir
Theo, un reservado estudiante de filosofía, pasa el verano en la villa familiar de su amigo Robin en el norte de Italia. Allí conoce a Frances, la hermana de Robin, y este encuentro trastocará sus vidas. Porque mientras Theo lucha por concentrarse en la tesis, Frances está a punto de convertirse en una estrella mundial, la protagonista de una serie que arrasará en las pantallas. Y cuando el éxito estalla, el abismo entre sus dos mundos amenaza con destruir la frágil historia de amor que acaba de nacer.
Los más vendidos
Ficción
- El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés).
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
- El círculo de los días. Ken Follet (Plaza & Janes).
No Ficción
- Cocina para todos. Karlos Arguiñano (Planeta).
- Otra historia de la música. El Barroquista (Ediciones B).
- Calendario Zaragozano 2026. VVAA (Zaragozano).
- Lunario 2026. Michel Gros (Artus Porta).
- Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
En galego
- Bruxas e dragóns: Baba Iagá. Ledicia Costas e Luis Miguel Pérez (Triqueta verde).
- Bichero XIV. Luis Davila (Autoedición).
- Punto de araña. Nerea Pallés. (Galaxia).
- O lanzador de coitelos. Fernando Castro Paredes (Galaxia).
- Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo