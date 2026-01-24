Una cabra en Belgrado

Corrían los años ochenta del siglo XX cuando tuve la oportunidad de emprender una gira por los entonces llamados países del Este, tras el telón de acero. Para mí era un territorio desconocido: no sabía qué iba a encontrar en aquellas naciones, tan criticadas por su sistema político como admiradas por la riqueza de su vida cultural. Esta gira me deparó variadas y jugosas novedades en cada uno de los países que visité.

Primero fue en Belgrado, capital de Yugoslavia. Tras un concierto organizado por la embajada Española, me invitaron a participar en la TV estatal en un programa de varietes, un viernes por la tarde en horario de máxima audiencia. Debía interpretar una obra de 2 minutos 30 segundos. –controlado por un reloj frente a mí–. Para la ocasión escogí la Canción y Danza nº 1 de Ruiz Pipó. Me hallaba en una enorme sala rectangular llena de ligeros biombos y cámaras que separaban cada actuación. Un regidor contaba los minutos y segundos para que mi cámara entrara en directo. En el biombo de mi derecha una troupe de saltimbanquis con escalera y cabra incluida, que por cierto miraba con verdadera pasión los brillos de mi guitarra. –creo que actuaron después de mí–. Debo confesar que nunca pasé mas tensión que cuando el regidor dijo «¡10 segundos y directo...5, 4, 3, 2, 1 y dentro!» Al final todo salió bien, y me imagino que tras mi actuación la cabra triunfó.

El repertorio seleccionado para esta gira se estructuró en dos bloques. El primero dedicado a la música española, abarcando desde los vihuelistas Narváez y Mudarra hasta el clasicismo de Fernando Sor, junto a mis propias transcripciones para guitarra de obras de Albéniz y Granados. La segunda mitad centrada en Villa-Lobos y Brouwer, culminando con el que considero el mayor desafío del recital: la interpretación del Codex I de Cristóbal Halffter.

El Codex I es una obra de estilo serial que organiza matemáticamente parámetros como el sonido, el ritmo, las alturas y las dinámicas. Con una duración aproximada de 12 minutos, el autor la define como un «preludio de Bach con lenguaje actual». Su estructura se divide en tres partes: la primera emplea grupos contrapuntísticos basados en series de doce sonidos; la segunda, más flexible y aleatoria, despliega gran número de recursos tímbricos; y la tercera, más rítmica, se desarrolla mediante un aumento progresivo de la densidad sonora.

La diferencia más notable entre las fugas de Bach y el serialismo radica en que, si bien ambos comparten una base estructural, y una organización de tipo matemático, las fugas de Bach se inscriben dentro del sistema tonal, mientras que el serialismo persigue deliberadamente la atonalidad y la eliminación de cualquier jerarquía armónica.

Más allá de la terminología técnica, la verdadera osadía de incluir esta obra en el programa fue decidirlo solo dos meses antes de iniciar la gira. Esto me obligó a realizar un trabajo exhaustivo que incluyó técnicas de relajación y concentración mental para lograr memorizarla e interpretarla en tan poco tiempo. Incluso recurrí a un método clásico hoy en desuso: copiar la partitura a mano, nota a nota, en repetidas ocasiones para interiorizarla profundamente.

Sobre este aspecto, recuerdo unos sabios consejos de mi maestro, que decía: «No debes pasar de un compás al siguiente hasta que este no esté grabado absolutamente en tres memorias: la comprensiva, es decir, entender mentalmente lo que está escrito; la visual, o sea, que si cierras los ojos puedas ver representado el dibujo gráfico de la partitura; y la muscular, que los dedos y las manos recorran el fragmento en cuestión sin el más mínimo error. Y así sucesivamente debes trabajar toda la obra».

La gira continuó en Budapest. Guardo un grato recuerdo de aquel concierto en el incomparable marco del paraninfo de la universidad, aunque allí viví una situación de lo más chocante. En el camerino, mientras recibía los elogios del público, la esposa del embajador de España me preguntó si tenía grabadas aquellas obras. Al responderle que no era algo que me plantease, exclamó: «¡Usted es un egoísta!». Ante mi asombro, insistió: «No compartir con los demás la emoción de este concierto es propio de un egoísta». Ya en el hotel, libre del estrés del directo, comprendí que aquel reproche era, en realidad, la mejor crítica que jamás me habían hecho.

El siguiente concierto tuvo lugar en Sofía. La joven traductora asignada como acompañante se ofreció a mostrarme la ciudad de noche y yo accedí gustosamente, disfrutando de la capital búlgara hasta la madrugada. Al acompañarme al hotel y decirme que se marchaba a su casa en el extrarradio, le pregunté con ingenuidad si no tenía miedo de ir sola a esas horas. Con semblante serio, me respondió: «¡Aquí no existe ese problema para una mujer!». Su respuesta me dejó perplejo, pues contrastaba con la realidad de cualquier otra gran metrópoli del mundo.

En Moscú me uní a una delegación de grandes músicos españoles organizada por el Real Musical, en la que figuraban Cristóbal Halffter y Antón García Abril. Coincidí con Halffter en una cena en el hotel Cosmos y, al saber que yo interpretaba su Codex I, me soltó: «¡Eres un temerario por incluir esa obra en tu repertorio!». Posteriormente, el viaje continuó hacia Tiflis.

En resumen, este viaje me permitió corroborar el prestigio de la cultura en estos países y el respeto hacia sus profesionales. Tuve la oportunidad de asistir a una ópera en una fábrica textil organizada para sus propios empleados; además, los bienes culturales –como libros, conciertos o discos– eran sumamente accesibles. Y resultó especialmente gratificante que las entrevistas en prensa, radio y televisión fueran remuneradas.

