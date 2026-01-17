Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Qué verde era mi valle
Richard Llewellyn
A finales del siglo XIX, en los valles del sur de Gales, crece el joven Huw Morgan, el hijo pequeño de una respetable y humilde familia de mineros. Gracias a sus progresos en la escuela ve abrirse ante él una vida lejos de la pobreza y del duro trabajo en las minas de carbón. La evocadora mirada de Huw recorre las vicisitudes a las que se enfrentaron su familia y su comunidad. Richard Llewellyn escribió Qué verde era mi valle (1939) a raíz de conversar con muchos mineros del sureste de Gales. La novela fue un éxito internacional que después sería llevado al cine.
La nieve invisible
Eduardo Verdú
Tras muchos años ausente, Vero regresa a Monte Nieves, su pueblo natal, para despedir a su padre recién fallecido. Pero el entierro se retrasa debido a una riada causada por el deshielo de las cumbres. Ese corrimiento de tierras destroza el cementerio y provoca que muchos ataúdes afloren del subsuelo, desvelando misterios de algo que pasó hace treinta años y cambió para siempre a los lugareños. Vero no solo ayudará a resolver esos enigmas, sino que deberá enfrentarse al suyo propio: a aquello que le sucedió tres décadas atrás y la convirtió en una mujer totalmente distinta a la que estaba predestinada a ser.
Los caballeros de la noche
Daniel Balmaceda
Buenos Aires, 1880. Son tiempos de prosperidad en la capital argentina. Sin embargo, un terrible suceso hace temblar los cimientos de la clase emergente: el robo del cadáver de doña Inés Dorrego, una de las mujeres más ricas y respetadas del país. Tras el secuestro se esconde un grupo de inmigrantes europeos que fundan una sociedad secreta, Los Caballeros de la Noche. El jefe de policía de la ciudad, Marcos Paz, iniciará una persecución para desenmascarar a los culpables.
Los más vendidos
Ficción
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés).
- La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- El balanceo del Alacrán. Eduardo Fernán-López (Destino).
No Ficción
- Cocina para todos. Karlos Arguiñano (Planeta).
- Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
- Lunario 2026. Michel Gros (Artus P.).
- Calendario Zaragozano 2026. VV.AA. (Zaragozano).
- Otra historia de la música. El Barroquista (Ediciones B).
En galego
- Bruxas e dragóns: Baba Iagá. Ledicia Costas e Luis Miguel Pérez (Triqueta verde).
- Bichero XIV. Luis Davila (Autoedición).
- Historia visual do Celta. César Cequeliños (Aira).
- As mulleres e o mar. Luisa Muñoz Abeledo (USC).
- Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
