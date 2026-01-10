Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Jean Austen investiga: Una fortuna fatal
Jessica Bull
Esta es la segunda novela de la serie de misterio de Jessica Bull, donde la célebre escritora, en un giro ficticio, se convierte en detective para resolver el misterio de una supuesta princesa extranjera que amenaza con quedarse con la fortuna de su familia. Todo comienza en 1797, cuando tras muchos años separados, Jane Austen se dispone a pasar el verano con su hermano Neddy. Todo se oscurece cuando aparece una enigmática joven llamada Eleanor.
Antes del volcán
Jon Bilbao
En estos relatos Jon Bilbao explora el momento en que lo cotidiano se resquebraja y deja entrever una fisura. Una mujer sueña que su casa es tomada por ardillas. Un padre teme la arquitectura mental de su hijo. Un cometa altera el ritmo de un pueblo costero. Una pareja de mirones observa cómo sus vecinos leen cada noche la Biblia. Y siempre, por debajo, subyace el temblor de lo desconocido: la amenaza larvada, la violencia que acecha bajo lo visible, el extrañamiento que asedia lo doméstico. Antes del volcán reúne los cuentos con los que Jon Bilbao redefinió la narrativa breve española contemporánea.
Tragedias III
Eurípides
Eurípides es el más inquieto y apasionado de los tres grandes autores trágicos griegos. Quizás también el más influyente, dada su sensibilidad poética. A diferencia de Esquilo y Sófocles, humaniza y dota de carácter realista al mito, da rienda suelta a los arrebatos líricos, a la vez que también se muestra muy racionalista. El tercer y último volumen que recoge las tragedias completas de Eurípides en la Biblioteca Clásica incluye Helena, Las fenicias, Orestes, Ifigenia en Áulide, Las bacantes y Reso.
Los más vendidos
Ficción
- El palacio del agua. Laura Portas (Plaza & Janés).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
- El balanceo del Alacrán. Eduardo Fernán-López (Destino).
No Ficción
- Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
- Otra historia de la música. El Barroquista (Ediciones B).
- Cocina para todos. Karlos Arguiñano (Planeta).
- Los grandes vinos gallegos. Xavier Castro (Ézaro).
- Lunario 2026. Michel Gros (Artús Porta Manresa).
En galego
- Bruxas e dragóns: Baba Iagá. Ledicia Costas e Luis Miguel Pérez (Triqueta verde).
- Bichero XIV. Luis Davila (Autoedición).
- Punto araña. Nerea Pallares (Galaxia).
- Mulleres que viven xuntas. Abril_Camino (Xerais).
- Quen dixo medo? Ana Sánchez Garea (Pepa a Loba).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
