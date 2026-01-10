La dama de la novela negra

En 1926 una mujer desapareció misteriosamente durante once días. Su coche se encontró abandonado en la orilla de un lago y más de mil policías y cientos de voluntarios rastrearon la zona durante todo ese tiempo. Finalmente la encontraron, deprimida y amnésica, en un hotel en el que se había registrado como Nancy Neele, nombre de la amante de su marido y causa de su huida del mundo. Para recuperarse se sometió a un tratamiento siquiátrico. Sobre este tema Michael Apted hizo la película Agatha con Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman, y el escritor Jared Cage escribió un libro, Agatha Christie y los 11 días perdida. Porque aquella mujer no era otra que Agatha Christie, la escritora más famosa del siglo XX. Nunca llegó a explicar qué ocurrió durante aquellos once días.

Con 66 novelas policíacas, seis narraciones románticas, 14 cuentos (estos dos últimos géneros los firmaba como Mary Westmacott), dos autobiografías, otros dos libros de poesía y una veintena de obras de teatro, Agatha Christie es una de las escritoras más conocidas y leídas del último siglo. Fue la mujer que más libros vendió (más de dos mil millones de ejemplares) y la más traducida a otros idiomas. Escribió su primera novela durante la Primera Guerra Mundial, El misterioso caso de Styles, ya con el detective Hércules Poirot como protagonista. A veces escribía dos novelas al mismo tiempo (Un cadáver en la biblioteca y El misterio de San Souci, por ejemplo) y tenía una gran facilidad para aislarse del mundo aunque estuviera rodeada de ruido y bullicio. En su segunda novela no estaba Poirot, pero al no tener la acogida de la anterior, decidió recuperar a su detective, del que ya nunca volvió a prescindir, aunque más adelante lo alternaría con Miss Jane Marple, a quien convirtió en otro personaje protagonista de sus novelas. Agatha Christie se había aficionado al género leyendo los libros de Wilkie Collins y Conan Doyle y su primer éxito le llegó en enero de 1926 (este mes también se cumplen cien años) con El asesinato de Roger Ackroyd.

Su reconocimiento como escritora de prestigio fue en 1950 al ser aceptada en la Royal Society of Literature, y en 1956 la reina Isabel II la nombró Comendadora de la Orden del Imperio Británico.

Su nombre completo era Agatha Mary Clarissa Miller y nació en 1890 en Torquay, una localidad del sur de Inglaterra. Su madre le enseñó a leer y a escribir y al morir su padre los primeros estudios en una escuela privada se los pagó su tía Margaret, casada con un millonario americano. Siempre dijo que su infancia terminó entonces, a los once años. Se convirtió en una niña solitaria, muy aficionada a leer (siempre citaba a Lewis Carroll y Walter Scott), y siendo adolescente ya escribía unos relatos que las editoriales rechazaban. Algunos se recuperaron después de hacerse famosa. Su familia la envió a París para que completase estudios y cuando volvió a Inglaterra en 1910 pasó una temporada en El Cairo acompañando a su madre enferma, en busca de un clima seco que beneficiase su recuperación.

En la Nochebuena de 1914, aprovechando un permiso durante la guerra, se casó con el aviador militar Archibald Christie, de quien adoptó el apellido con el que firmó sus obras y que mantuvo a pesar de que se separaron en 1928. Tras el divorcio vivió una temporada en las islas Canarias, donde escribió El misterio del tren azul y El pan del gigante, la primera que firmó con el seudónimo Mary Westmacott. Dos años más tarde se casó con el arqueólogo Max Mallowan, 14 años más joven (se le atribuye la frase «Cásate con un arqueólogo, cuanto más vieja te hagas, más interesante te encontrará»), a quien acompañó por Oriente Medio en viajes que le inspiraron algunas novelas (Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia). En algunas arriesgaba tramas tan misteriosas, con datos supuestamente secretos, que el Gobierno ordenó al MI5, el servicio de espionaje británico, que investigara sus contactos.

Participó como enfermera y farmacéutica en las dos guerras mundiales y fue durante la Segunda cuando sus novelas empezaron a alcanzar éxitos internacionales: Diez negritos, El caso de los anónimos, Un cadáver en la biblioteca. Después de la guerra escribió obras de teatro. La ratonera estuvo en cartel treinta años seguidos en el Teatro St. Martin de Londres. Testigo de cargo, también llevada al cine, fue otro de sus grandes éxitos en la escena. No siempre se manifestaba satisfecha por las adaptaciones de sus novelas al cine, sin embargo odiaba la televisión y en vida nunca permitió que se adaptase ninguna de sus obras a este medio, por el que también se negaba a ser entrevistada.

Tanto en las novelas como en el teatro sus historias se sustentan en lo que se conoce como whodunit (¿quién lo hizo?), un método que consiste en hacer que las sospechas de un crimen pasen de unos a otros protagonistas, a los que sitúa en espacios únicos y cerrados.

A principios de los años setenta comenzó a tener serios problemas de salud. Su última aparición pública fue en 1974 durante el estreno de la adaptación al cine que hizo Sidney Lumet de Asesinato en el Orient Express, una novela que había escrito 40 años antes en un hotel de Estambul. Al año siguiente se publicaron las últimas con Poirot y Miss Marple de protagonistas. Murió el 12 de enero de 1976, hace cincuenta años, en su residencia de Wallingford Oxfordshire.

Sus restos descansan en el cementerio de la iglesia de Santa María, en Cholsey, junto a los de su esposo Max Mallowan, que murió dos años después. Junto al de la escritora, el New York Times publicó un obituario de Hércules Poirot, el único personaje de ficción que tiene dedicada una necrológica.