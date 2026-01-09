Ledicia Costas, imaginación desbordante

Dice Ledicia Costas (Vigo, 1979) que siempre ha sido "una persona con las cosas poco claras para todo", menos para la literatura. Con 13 años escribió su primera novela; con 14, la segunda; con 15, la tercera y la cuarta, claro, con 16. Esta última, titulada 'Unha estrela no vento' (Una estrella en el viento), fue la primera que publicó, hace tantos años como 25, el mismo número de ediciones que lleva en Galicia, donde se sigue reimprimiendo cada curso escolar.

Aquel libro la conectó con los adolescentes, a los que sacaba uno o dos años cuando empezó a dar charlas en institutos. "No se creían que fuera yo la escritora. Era supertímida y ahí me curtí. No sabía nada del sistema literario, pero entonces descubrí que mis libros podían llegar a las librerías y a los lectores", recuerda.

Estudió Derecho por aquello de que era una carrera que "tenía salidas", pero en cuanto pudo huyó hacia la literatura. Ejerció menos de dos años en un despacho y lo dejó para seguir creando esos mundos que de niña empezó a habitar. "Fui una alumna fracasada. Mi mente no estaba en la clase, sino inventando mundos y personajes. Tuve muchas dificultades, tanto en los últimos cursos de EGB como en Secundaria, el instituto para mí fue horrible".

Gracias a la literatura consiguió canalizar "toda esa imaginación desbordante" que tantos problemas le causó de niña y adolescente, aunque rechaza la visión romántica del oficio. "Desde 2014 he dado alrededor de tres mil charlas en escuelas. Vives en hoteles. Tengo varias maletas siempre en el pasillo. Si quieres dedicarte a esto, tienes que producir mucho". Y eso que ella cuenta con "una pequeña ventaja", y es que escribe para niños, adolescentes y adultos.

Fidelidad

Aunque le cuesta poner palabras al proceso creativo, ya que es algo "instintivo", reconoce que ya sabe "de base cuándo voy a escribir una historia o colección para niños. Lo más importante es la manera en la que te diriges a ellos. Escribir libros infantiles y juveniles implica estar al día del último modelo de niño que hay en el mercado", explica con una sonrisa que mantiene al destacarn la "fidelidad" que recibe de sus lectores más jóvenes: "Si un niño es apasionado de tus libros te mira con una fascinación que yo no he visto nunca en un adulto. Te agarran de la mano y ya no te sueltan nunca. Esto sí que 'me presta'. Son lectores que te descubren con 6 años y te acompañan siempre, es de las cosas más conmovedoras que he vivido como autora".

Con una larga trayectoria en ese género (en 2015 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil), hace seis años publicó su primera novela para adultos, y le tocó empezar otra vez de cero. "Tuve que hacer ese camino siendo una completa desconocida", algo que, lejos de desanimarla, la estimuló, pues necesita estar continuamente motivada con cosas nuevas.

De ahí que, tras ganar el Premio Barco de Vapor con 'Feriópolis', ahora esté inmersa en el mundo de los 'librojuegos' con Luismi Pérez, con el que acaba de empezar a publicar la trilogía 'Brujas y dragones', un libro para jugar y leer. "Me siento muy querida por el público, es una de mis mayores satisfacciones", resume.

Y todo gracias a autores como Angela Sommer-Bodenburg, Maria Gripe, Agustín Fernández Paz o Fina Casal del Rey, a los que en los últimos años se han ido sumando Angela Carter o Stephen King. Este 2026 recién inaugurado verá la luz una nueva colección infantil en la que trabaja mientras se documenta para su próxima novela para adultos, "una combinación entre terror y memoria histórica". Porque el mundo de Ledicia Costas, como su ingenio, es infinito.