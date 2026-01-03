Maniobras delirantes en la oscuridad

El filósofo Zygmunt Bauman acuñó el término ‘modernidad líquida’ para definir la sociedad actual. Frente a la modernidad sólida, de estructuras fijas, valores permanentes, límites inalterables, donde la paciencia, el trabajo duro, la abnegación y el sacrificio eran los presupuestos para el éxito, en la modernidad líquida éste depende de valores mutantes y principios que se alteran constantemente. Si la modernidad sólida vivía enfocada hacia lo perdurable, lo único permanente en la modernidad líquida es la fugacidad. Los Estados cambian su configuración, se debilitan las fronteras, se adoptan procesos de desregulación y privatización, se precariza el mercado de trabajo… compromisos y acuerdos firmados con solemnidad se cambian o se anulan de un día para otro. Aquella afirmación de Hannah Arendt de que la característica principal de la cultura es su permanencia queda pulverizada por los nuevos presupuestos de la modernidad líquida. Ahora la cultura ha de buscar el máximo impacto en el mínimo de tiempo porque su legitimación reside en la fugacidad del mercado.

Disculpen esta larga introducción a esta reseña de la nueva novela de Luis Mateo Díez, «El vigía de las esquinas» (Galaxia Gutenberg), pero es que yo he interpretado la historia que aquí se cuenta, y sobre todo los avatares de los personajes extraviados que la protagonizan, como una ilustración ejemplar de aquel concepto de Bauman.

En la Ciudad de Sombra nada es permanente. Edificios y barrios enteros sucumben a derrumbes, derrames e incendios. Sus habitantes viven un continuo proceso de mutación en el que nada es seguro, sus valores cambian de un día para otro según los intereses predominantes y en la actualidad inconcreta en la que viven, entre la inseguridad y la incertidumbre, sólo se espera que la solución a todos los problemas llegue desde el cielo: no de ningún dios sino de una invasión de extraterrestres.

El testigo principal de los acontecimientos que sacuden la ciudad es Ciro Caviedo, un periodista que observa todo desde ciertas esquinas de nombres inciertos (Placenta, Retardataria, Pecio, Pacientes) que le proporcionan una visión panóptica de la ciudad, tanto de sus exteriores como de sus interiores. Y luego cuenta lo que ve en un programa de radio y en las crónicas surrealistas que escribe para una gacetilla local, a riesgo de ser denunciado por los vecinos o despedido por la empresa. Se trata de una narración distópica en la que los personajes se mueven bajo la permanente amenaza de que algo va a ocurrir de un momento a otro, una invasión o un movimiento sísmico. Policías corruptos, sectas misteriosas, cofradías religiosas enfrentadas, mafias terroristas, personajes extraños (el inspector Ceballos, la Señorita Ideológica, la infiltrada Caridia, el jurista Tremiño, el viajante de comercio Alio Tañido) desfilan por las páginas de esta novela como protagonistas de un devenir que no controlan y que condiciona sus existencias e incluso provoca muertes entre sus conocidos. Las luchas partidarias, los enfrentamientos ideológicos y los intereses de grupo hacen que quienes ostentan el poder abandonen a su suerte a los ciudadanos que se mueven en un clima de oscuridad que los oprime y les priva de avistar un futuro optimista.

El carácter distópico de esta narración hace que circule entre la farsa, la fabulación, la sátira y el absurdo, a lo que contribuye el lenguaje utilizado, que remite al valleinclanesco de los esperpentos, construido aquí con metáforas, frases hechas, refranes, alusiones y expresiones cotidianas que el autor utiliza para introducir un ingenioso sentido del humor entre satírico y grotesco.