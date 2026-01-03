El arte de tocar a tiempo... el día equivocado

Se imaginan llegar un día tarde a su propia boda, a un examen de oposiciones o, peor aún, a un concierto? Pues eso último me ocurrió a mí. Fue en 1993, durante la celebración del 35º aniversario de los Cursos Internacionales de Música en Compostela. En aquella edición se rendía homenaje a su fundador, el Maestro Andrés Segovia, quien, junto al diplomático Ruiz Morales, director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, habían creado estos cursos. Segovia, fallecido en 1987, seguía siendo una presencia viva en la memoria de todos los músicos.

El prestigioso evento se desarrollaba a lo largo de todo el mes de agosto en el Hostal de los Reyes Católicos, en la ciudad compostelana. Como exalumno de esos cursos, ese año tuve el honor de ser invitado a participar. Para la ocasión, preparé un programa compuesto íntegramente por obras de autores de la Generación del 27, a la que pertenecía el maestro Segovia: Suite Compostelana, de Federico Mompou, Fantasía, de Roberto Gerhard, Estudio sin luz, breve pero bellísima obra escrita por el propio Segovia, y la exigente y original Sonata para guitarra del burgalés Antonio José, asesinado en 1936 a la edad de 33 años.

Esta ambiciosa Sonata compuesta en 1933 presenta una audaz escritura. En su música hallamos rasgos del neoclasicismo: melodías a veces impregnadas de lo popular, de gran lirismo, y armonías próximas a Bartock, Prokofiev, pero sobre todo a Maurice Ravel, autor que dijo: «Antonio José llegará a ser el gran músico español de nuestro siglo». Sus cuatro movimientos, aunque independientes, conservan la unidad por medio del tratamiento del mismo material temático. Su música muestra una cierta oposición al vehemente folclorismo y al arrebatado subjetivismo del neorromanticismo imperante.

Aquella mañana de 1993, con gran emoción, emprendí camino hacia Santiago. Había decidido salir pronto para llegar con tiempo suficiente y así seguir las sabias recomendaciones que, en su día, me dio mi maestro sobre cómo afrontar las horas previas a un concierto.

«En el día del concierto —decía— no conviene tocar ni obsesionarse repasando los pasajes difíciles del programa. Eso solo genera más ansiedad. ¡Ese trabajo debe estar resuelto durante la fase de estudio! Ese día debemos vivirlo como una fiesta: descansar, serenarnos y prepararnos para el encuentro con el público. ¿Cómo? Empapándonos de buenas y bellas sensaciones, disfrutando de la oportunidad única de compartir la belleza con los demás”. Y añadía, con emoción: «Antes de la hora del concierto, regalad a vuestro espíritu un paseo tranquilo por un parque; o visitad una iglesia o un monumento. La mejor manera de prepararnos para la actuación y combatir el miedo escénico es impregnarnos de belleza y serenidad».

Siguiendo sus consejos, lo mejor era llegar con antelación al lugar de la actuación, instalarse con calma, visitar la sala, comprobar la sonoridad y familiarizarse con el escenario. Siguiendo estas recomendaciones, pensaba llegar al hotel, dar un paseíto con visita a la catedral, que se hallaba próxima al hotel, descansar y calentar las manos, con algún ejercicio, antes de salir a escena. Una vez instalado en la habitación del Hostal de los Reyes Católicos en la plaza de la catedral —la propia capilla del Hostal era el lugar donde se celebraba el concierto. Ya presto a salir a mi paseo, se me ocurrió hojear el diario, que estaba en la habitación sobre la cama. Al llegar a las páginas de Santiago –¡horror!–, leí el titular siguiente en letras enormes: «Música en Compostela. La única nota discordante del homenaje a Andrés Segovia fue la no comparecencia ayer del concertista Tomás Camacho». En ese instante sentí de golpe todos los síntomas del miedo escénico: aceleración cardiaca, sudor frío, tensión muscular, pánico...

Cuando por fin me repuse un poco de aquel batacazo emocional, fui a hablar con el director de Música en Compostela, don Antonio Iglesias. Después de pedirle disculpas y echarme la culpa por todo, conseguí explicarle qué había pasado. Al parecer, desde un principio anoté mal la fecha de mi concierto y, para colmo, en las semanas previas había cambiado de domicilio. Así que ni las llamadas ni los telegramas que la organización me envió con los detalles del acto —aún no solían emplearse los teléfonos móviles— llegaron a mis manos.

El señor Iglesias, pese a su fama de hombre estricto y severo, se mostró sorprendentemente magnánimo. Gracias a su comprensión pude, días después, rendir homenaje a Segovia, sin duda el mayor valedor de la guitarra española, quien, entre sus muchos méritos, logró introducirla en la enseñanza reglada: conservatorios, universidades, etc. y elevarla a los grandes auditorios y festivales, así como despertar el interés hacia ella de destacados compositores de su época.

Volviendo a mi primer maestro, en uno de sus diálogos con Parménides le decía:

Querido compañero: Como ya te he comentado, algunos de mis alumnos —a quienes tú conoces tan bien— están por fin preparados para subir a escena. Aunque no estoy seguro de que hayan comprendido del todo cuando les expliqué cómo controlar el miedo escénico y que cada obra que interpretan guarda en su interior una vida, una emoción, con sus sufrimientos, alegrías y dudas… y que deberán descubrirlo durante el estudio, y revivirlo en el concierto.

Historias de un músico

Profesor y exdirector de los Conservatorios Superior de Música de Vigo y Profesional de Ourense