15 libros de narrativa internacional para regalar estas Navidades 2025

Este es un buen momento para las recuperaciones literarias. Novelas atemporales que llegan a nosotros como escritas ayer mismo. Ahí estarían Ray Bradbury, John Fowles, George Saunders, con el añadido de las esperadas memorias de Margaret Atwood para demostrarnos que muchas de las inquietudes que creemos exclusivas de este siglo XXI estaban ya presentes en esos autores. Muy en particular los que inauguraban una protoecología, se adentraban en la crítica a la tecnología controladora o construían una nueva conciencia ética. Todos esos temas cristalizan en ‘El muro’ de Marlen Haushofer, una novela de los años 60 que explora la construcción de una identidad femenina fuera de la hegemonía masculina.

Hablando en presente, aquellas narraciones encuentran su equivalencia en libros actuales. Pueden detectarse en ‘La prueba de ambición’, de la joven neoyorquina Eliza Barry Callahan, y en la fantástica (en ambos sentidos) ‘El vado de los zorros’. El peliagudo tema de la memoria tiene su desarrollo en ‘La pregunta 7’, ‘El director’, así como ‘El jardinero y la muerte’ de Georgui Gospódinov o ‘Diario alfabético’ de Sheila Heti.

'El vado de los zorros' / 'El gual de la guilla' Autora: Anna Starobinets Traducción: Viktoria Leftérova y Enri Maldonado / Miquel Cabal Editoriales: Impedimenta / Mai Més 776 / 696 páginas. 34, 95 / 28,95 euros

Existe algo llamado método Starobinets que va conduciendo al lector desde una realidad reconocible a un terreno inquietante y terrorífico. La autora rusa, radicada en Barcelona, despliega todas sus artes en esta ambiciosa novela sobre un desertor que tras la Segunda Guerra Mundial huye a un territorio fantasmagórico poblado por ‘mad doctors’, seres mutantes y licántropos. Toda una experiencia lectora.

'Cuentos' Autor: Ray Bradbury Editorial: Páginas de Espuma Traducción: Ce Santiago 378 páginas. 19,99 euros

Ray Bradbury renegaba de la ciencia y desplegaba con alegría y fruición todas las armas de la ficción. Pensó el futuro como advertencia, no tanto de una amenaza extraterreste como de la terrible oscuridad que se esconde en el ser humano. En este volumen imprescindible se reúnen sus mejores colecciones de relatos, empezando por sus fundamentales ‘Crónicas marcianas’.

'El mago' Autor: John Fowles Traducción: Enrique Murillo Editorial: Anagrama 26,90 euros

Recuperación de una enigmática novela de culto que mantiene intacta su capacidad para seducir. A una isla griega llega un joven narcisista que verá como todas sus convicciones se tambalean cuando caiga bajo la influencia del personaje del título, un millonario manipulador que lo enfrenta a una serie de representaciones teatrales que lo transformarán.

'La pregunta 7' / 'La pregunta 7' Autor: Richard Flanagan Traducción: Catalina Martínez Muñoz / Míriam Cano Editoriales: Libros del Asteroide / Edicions del Periscopi 296 páginas. 20,95 euros

Si solo puede leer un libro estas Navidades, no lo dude, decídase por esta narración en la que el autor australiano persigue en primera persona la regla socrática: una vida sin examen no merece ser vivida. Para ello traza una ruta que le llevará al campo de concentración donde estuvo su padre, la bomba de Hiroshima, el genocidio aborigen en Tasmania y el ferrocarril de la muerte japonés.

'El director' Autor: Daniel Kielhmann Traducción: Isabel García Adanez Editorial: Random House 376 páginas. 21,75 €

Pocos autores alemanes hay tan entretenidos (y divertidos) como Daniel Kehlmann, autor de novelas históricas a quien muchos comparan con Umberto Eco. Aquí ha encontrado y desarrollado un tema fascinante, la trayectoria del austriaco G. W. Pabst, uno de los grandes maestros del cine que, a diferencia de sus colegas realizadores, decidió regresar de Hollywood a la Alemania nazi, donde luchó infructuosamente por no ser sometido.

'Cuentos escogidos' Autor: George Saunders Traductor: Javier Calvo Perales y Ben Clark Editorial: Seix Barral 632 páginas. 26 €

Maestro del cuento contemporáneo, la fórmula Saunders aúna subversiva crítica social, distopías especulativas, humor grotesco y pullas al capitalismo con un estilo característico cargado de ternura y emoción, que no es ajena a la práctica del budismo que cultivó durante años. Así que nada mejor que esta selección de 16 brillantes relatos de entre lo mejor de su producción.

'Libro de mis vidas' Autora: Margaret Atwood Traducción: Ana Mata Buil, Irene Oliva Luque, Francisco José Ramos Mena, Antonio Padilla Esteban y Raquel Lanseros Sánchez Editorial: Salamandra 688 páginas. 27 €

Aunque hace ya más de 40 años que la escritora canadiense publicó ‘El cuento de la criada’, no ha sido hasta su adaptación televisiva que consolidó públicamente su estatus internacional. Cumplidos los 85 y sin abandonar su habitual buen humor, hace aquí el recuento de una vida y de la extrañeza que le produce una sociedad encaminada al autoritarismo, tal y como predijo su obra maestra.

'El jardinero y la muerte' / 'El jardiner i la mort' Autor: Gueorgui Gospodínov Traducciones: María Vútova / Marc Casals Editoriales: Impedimenta / Edicions del Periscopi 224 paginas. 22,95 / 20,50 €

Retengan este nombre porque está llamado a hacerse con el Nobel un año de estos. El autor búlgaro, que nos fascinó con ‘Las tempestálidas’ (Premio Booker), abandona su tendencia a la experimentación lúdica en este libro emocionante dedicado a su fallecido padre, un hombre sencillo y vital que dedicó todos sus esfuerzos a cultivar su jardín. Una ‘memoir’ difícil de olvidar.

'La prueba de audición' / 'La prova d'oïda' Autora: Eliza Barry Callahan Traductoras: Rita da Costa / Míriam Cano Editoriales: Anagrama / Bromera 176 páginas / 19,95 €

Un par de meses antes de que empezara la pandemia, la autora sintió una pérdida de oído súbita que más tarde se revelaría como una rara enfermedad autoinmune. La experiencia le sirvió para escribir su primera la novela que la ha lanzado a un amplio reconocimiento, ahondando de paso en el proceso de adaptación de su nuevo yo gracias a una estructura que se asemeja a las improvisaciones jazzísticas.

'El muro' / 'La paret' Autora: Marlen Haushofer Traducciones: Genoveva Dieterich / Carlota Gurt Daví Editoriales: Siruela / Angle 268 páginas. 21,95 / 19,90 €

Durante una estancia en una cabaña alpina, una mujer descubre que un muro invisible la separa del resto del mundo. Aceptada su situación, tendrá que aprender a sobrevivir. Esta distopía escrita en 1963 por la autora austriaca es ya todo un clásico en su país. Siruela la lanza de nuevo estos días para que por fin descubramos la pequeña joya oculta que es.

'Diario alfabético' / 'Diaris alfabètics' Autora: Sheila Heti Traducciones: Sara Barquinero / Maria Bosom Editoriales: Lumen / Angle 200 / 224 páginas. 19,90 €

La canadiense Sheila Heti, miembro de lo que se ha llamado la Nueva Vanguardia, decidió volver a los diarios que había llevado a lo largo de 10 años y, gracias a un 'excel', reordenarlos en orden alfabético. El resultado, liberado de la lógica del tiempo, le devolvió un discurso posiblemente caótico pero revelador, marcado por el juego experimental.

'Ferrocarrils de Mèxic' Autor: Gian Marco Griffi Traductor: Pau Vidal Editorial: La Segona Perifèria 664 páginas / 24,90 €

Esta novela de Gian Marco Griffi no se encuentra todavía en castellano, ya que su edición catalana se ha adelantado incluso a la inglesa. Fenómeno cultural en Italia, aupado solamente a través del boca a boca, este libro entretenido y profundamente literario a la vez sigue a un empleado de los ferrocarriles que en 1944 en el norte de Italia y bajo el control de la tropas alemanas se le encarga un mapa de la red ferroviaria mexicana.

'Una a una en la oscuridad' Autora: Deirdre Madden Traducción: Regina López Muñoz Editorial: Errata Naturae 288 páginas. 22,50 €

No hay autora irlandesa que no sea buena. Y la suerte es que todavía quedan muchas por recuperar. Deirdre Madden es una de ellas. Aquí con elegancia, precisión y hondura relata los recuerdos de tres hermanas poco antes del inicio del alto el fuego del IRA en 1994 y de paso hace un fino análisis de la sociedad norinlandesa de la época.

'Caída de las nubes' Autora: Violaine Bérot Traducción: Concha Sánchez y Pablo Martín Sánchez (Traductor) Editorial: Las Afueras 136 páginas. 16,95 €

Mientras goza de una vida apacible en la montaña, una mujer da a luz a una bebé sin haber tenido conciencia de su embarazo. Su pareja acepta el hecho, pero para ella supone un trauma irresoluble. Esta revisitación coral, ambigua y oscura del nacimiento de Jesucristo es una de las mejores aportaciones de la reciente literatura francesa.

'Una máscara del color del cielo' Autor: Basim Khandaqji Traductor: Alberto López Oliva Editorial: Hoja de Lata 240 páginas. 21,90 €

El palestino Basim Khandaqji escribió esta novela mientras cumplía tres cadenas perpetuas en una prisión israelí acusado de pertenecer a una célula terrorista. Tras 20 años de prisión fue liberado este mismo año y deportado a Egipto. Un arqueólogo procedente del campamento de refugiados de Ramallah se hace pasar por israelí para intentar comprender el sionismo.