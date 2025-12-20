Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El profeta
José María Zavala
Condenado por un crimen de sangre, el oficial Lucio Fedro tiene la misión de seguir los pasos de un hombre del que todo el mundo habla pero del que poco se sabe: Jesús de Nazaret. Unos dicen que es un revolucionario; otros, un simple profeta; él afirma ser «el hijo de Dios». Lo que está claro es que ese hombre está desafiando el poder de Roma y Lucio deberá desentrañar los misterios que rodean su figura. Una ficción histórica que entrelaza una audaz trama con los episodios más desconocidos de la vida del Mesías.
Juan Carlos I
Jesús Palacios / Stanley G. Payne
En el cincuenta aniversario de su coronación, el hispanista Stanley G. Payne y el historiador Jesús Palacios han llevado a cabo una investigación exhaustiva en los fondos desclasificados de diferentes administraciones norteamericanas, fuentes primarias de diversos archivos españoles y numerosos testimonios directos. El resultado es este estudio, completo y objetivo, sobre la personalidad humana, íntima y política de Juan Carlos I durante sus primeros años de reinado y el punto de inflexión que supuso el golpe de Estado de 1981.
La guardiana
Yael van der Wouden
Provincia holandesa de Overijssel, verano de 1961. Isabel vive sola en la casa de campo donde se ocultó con su madre y sus dos hermanos huyendo de las bombas que caían sobre Ámsterdam. Su rutina se ve alterada cuando su hermano mayor Louis, un donjuán irredento y heredero de la mansión, se presenta con Eva, su pareja actual. Cuando Louis anuncia que debe viajar durante varios meses y que la chica se quedará en la casa, Isabel desarrolla una obsesión furiosa contra Eva. Ópera prima de van der Wouden ganadora del Women’s Prize y finalista de otros reputados premios.
Los más vendidos
Ficción
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
- La magia de la Navidad. Ratitas 15 (Destino).
- La península de las casas vacías. David Uclés (Siruela).
No Ficción
- Otra historia de la música. El Barroquista (Ediciones B).
- Cocina para todos. Karlos Arguiñano (Planeta).
- Inevitablemente yo. Antonio Orozco (Planeta).
- Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
- Supersanos. Dr. Manuel Viso (Harper Collins).
En galego
- Bruxas e dragóns. Ledicia Costas e Luis Miguel Pérez (Triqueta verde).
- Bichero XIV. Luis Davila (Autoedición).
- A historia de Galicia en 30 obxectos. David Gesteira (Aira).
- Quen dixo medo. Ana Sánchez Garea (Pepa a Loba).
- Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
