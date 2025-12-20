Frank Zappa, un raro entre el rock y los clásicos contemporáneos

Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver». Esta frase, que se aplicaba a las víctimas del cine y de la música rock de los años sesenta y setenta (James Dean, Brian Jones, Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison…) nació muchos años antes. La pronunció en 1949 John Derek, un personaje que interpretaba Hunmphrey Bogart en la película de Nicholas Ray Llamad a cualquier puerta, y dos años antes en la novela de Willard Motley en la que se basa la película.

Aunque no tanto como aquellos ídolos, Frank Zappa también murió joven, a los 52 años. Había nacido en Baltimore, Maryland, el 21 de diciembre de 1940, hace ahora 85 años. Fue uno de los músicos y compositores más versátiles y polémicos de los años dorados del rock, creó el grupo Mothers of Invention, y publicó con ellos y en solitario más de ¡sesenta! álbumes con canciones cuyas letras eran provocaciones en las que el humor y la ironía se mezclaban con la denuncia sobre los más variados temas, de la guerra al racismo y de la religión a la explotación capitalista, con letras en las que también ridiculizaba los estilos musicales de moda como la sicodelia y la música disco, y a personajes como Andy Warhol o los mismísimos Beatles, de los que hizo una parodia del Sgt. Pepper’s que Zappa tituló Estamos aquí por dinero. Fue el disco más vendido del grupo, y en él se burlaba también del movimiento hippie y el flower power. La portada, diseñada por Cal Schenkel, parodiaba la del Sgt. Pepper’s, y en vez de casacas había vestidos de mujer, las plantas no eran de marihuana sino hortalizas y entre los personajes que rodean al grupo estaba el asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, y Hugh Hefner, el editor de Playboy.

Clásicos contemporáneos

Como músico empezó tocando la batería, que aprendió de oído en los discos de los grandes del jazz y del rhythm and blues, pero sobre todo le gustaban los clásicos contemporáneos, Stravinski, Webern, John Cage, Edgar Varèse. Como Varèse, pensaba que no hay diferencias entre música sinfónica y popular, ni entre baja y alta cultura, sino que esta división obedecía a intereses económicos de las industrias culturales.

Su amigo el músico Don Van Vliet, que firmaba como Captain Beefheart, lo convenció para que cambiase la batería por la guitarra eléctrica. Comenzó componiendo música para películas y dando conciertos en los que utilizaba «instrumentos» como una bicicleta.

Las discográficas rechazaban su música porque la consideraban poco comercial. Se vengó poniendo este calificativo en la portada de su primer disco, Freak Out!. En su casa instaló un estudio de grabación en el que trabajaba todo el día. La policía le requisó todas las grabaciones después de haberle tendido una trampa encargándole un audio porno. Cumplió solo diez días de cárcel pero perdió casi todo el material.

Zappa continuó tocando en varias bandas para ganarse la vida y en 1965 fundó con Ray Collins The Mothers of Invention, el grupo con el que triunfó en el mundo underground de Los Ángeles. Allí los descubrió Tom Wilson, que entonces llevaba a Simon and Garfunkel y a Bob Dylan. El primer disco de The Mothers fue Freak Out!, en el que se manifestaban contra la sociedad de consumo, el poder político y las drogas, su caballo de batalla predilecto. Sin embargo, sí que era fumador empedernido y criticaba las campañas antitabaco.

Nueva York

Los éxitos obtenidos en Los Ángeles les abrieron el camino a Nueva York, donde en 1967 sus conciertos eran verdaderos espectáculos en los que predominaban las improvisaciones de los músicos y se invitaba a los asistentes a subir al escenario para desmembrar muñecas hinchables, romper objetos y mofarse del público.

En el álbum Cruising with Ruben & the Jets, Zappa experimentó con la música de Stravinski y en sus obras siguientes (Uncle Meat) lo hizo con sonidos, ruidos y efectos especiales de estudio en la línea de Stockhausen.

De vuelta a Los Ángeles en 1968, se recluyó en su mansión de Laurel Canyon, disolvió The Mothers y siguió en solitario.

Su pasión por la música clásica promovió una colaboración con el director Zubin Metha: un concierto de su nuevo grupo de rock con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Después de esta experiencia dirigió la película 200 Motels, en la que había cameos de Ringo Starr y Keith Moon.

En diciembre de 1971, durante una actuación en el casino de Montreaux, a orillas del lago Ginebra, un aficionado lanzó una bengala al escenario y provocó un incendio que se propagó a todo el edificio (el grupo Deep Purple, que estaba allí, se inspiró en esta tragedia para componer «Smoke on the Water»). Tuvieron que alquilar todo un equipamiento para actuar en Londres una semana después. Y fue durante esta actuación cuando un fan se subió al escenario y empujó a Zappa al foso de la orquesta. Le provocó traumatismo craneal y varios huesos rotos. Acabó en una silla de ruedas hasta 1972. Aun con problemas de movilidad volvió a las giras con una big band de veinte músicos y siguió grabando.

A finales de los setenta tuvo su mejor éxito con Joe’s Garage, posiblemente su obra más perfecta, una apología contra la censura y por la libertad de expresión. Una de sus canciones, «Jewish Princess», fue acusada de antisemita por una firma de abogados judía. Otra, «Bobby Brown», sobre las relaciones entre un joven y una lesbiana, no se divulgó en Estados Unidos.

Técnicas dodecafónicas

En los 80 comenzó a utilizar las técnicas dodecafónicas de Arnold Schoenberg y Alban Berg, sirviéndose de acompañamientos como el de la London Symphony Orchestra dirigida por Pierre Boulez. En 1987 le dieron un Grammy por Jazz from Hell, un disco grabado en su totalidad con el Synclavier, un instrumento electrónico.

En sus últimos años las querellas por derechos de autor y contra mánagers y representantes mermaron su actividad, aunque siguió componiendo y grabando discos cada vez más complejos que reunió en un cuádruple álbum titulado Läther, que se publicó después de su muerte.

En su último año de vida se dedicó a componer música para los conciertos de Fráncfort del Meno, con John Cage, Stockhausen y Alexander Knaifel. Sólo pudo asistir a dos de aquellos conciertos antes de morir en diciembre de 1993 de un cáncer de próstata.

Después de su muerte se publicaron otros cuarenta discos suyos. Manuel de la Fuente Soler escribió su biografía, Frank Zappa. La música se resiste a morir (Alianza).