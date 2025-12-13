Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

El cadáver del bloque 10

Oriana Ramunno

Cuando Hugo Fischer llega al campo de concentración, está nevando y el Bloque 10 tiene un aspecto fantasmal. La Kriminalpolizei le ha encargado investigar la misteriosa muerte de Sigismud Braun, un pediatra y oficial de las SS que trabajó con Josef Mengele. Sin embargo, en Berlín se sabe poco sobre lo que ocurre en los campos y los horrores que se perpetran tras la alambrada ponen al investigador contra las cuerdas.

Imagen

El cadáver del bloque 10

Autor: Oriana Ramunno

Editorial: Newton Compton

Nº de páginas: 320

La muerte de Constantino

Álvaro Lozano

Mientras Constantino avanza en su conquista terrenal, se libra otra guerra: ¿qué dios regirá los designios de Roma? Será él, Constantino, quien cambiará la historia para siempre al elegir a Cristo en Nicea, pero también al refundar Bizancio en Constantinópolis. A pesar de sus éxitos, un oscuro secreto ensombrece su legado. Los nombres de Fausta y Crispo perseguirán al emperador hasta su lecho de muerte para decidir si ha sido un gran hombre o un asesino.

Imagen

La muerte de Constantino

Autor: Álvaro Lozano

Editorial: Edhasa

Nº de páginas: 432

Los más vendidos

Ficción

  1. Vera, una historia de amor. Juan del Val (Planeta).
  2. La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
  3. Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide). 
  4. Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta). 
  5. El último secreto. Dan Brown(Planeta).

No Ficción

  1. Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
  2. El diablo está entre nosotros. Lorenzo Ramírez (La Esfera).
  3. Cuando ellos se van. Julia Navarro (Plaza&Janés). 
  4. Sobre Dios. Byung-Chul Han (Paidós).
  5. Cocina para todos. Karlos Arguiñano (Planeta).

En galego

  1. Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais). 
  2. Bruxas e dragóns Baba Iago. Ledicia Costas e Luis Miguel Pérez (Triqueta verde).
  3. O lanzador de coitelos. Fernando Castro (Galaxia). 
  4. Bichero XIV. Luis Davila (autoedición).
  5. Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).

