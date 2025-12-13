Libros recomendados de la semana

El cadáver del bloque 10

Cuando Hugo Fischer llega al campo de concentración, está nevando y el Bloque 10 tiene un aspecto fantasmal. La Kriminalpolizei le ha encargado investigar la misteriosa muerte de Sigismud Braun, un pediatra y oficial de las SS que trabajó con Josef Mengele. Sin embargo, en Berlín se sabe poco sobre lo que ocurre en los campos y los horrores que se perpetran tras la alambrada ponen al investigador contra las cuerdas.

El cadáver del bloque 10 Autor: Oriana Ramunno Editorial: Newton Compton Nº de páginas: 320

La muerte de Constantino

Mientras Constantino avanza en su conquista terrenal, se libra otra guerra: ¿qué dios regirá los designios de Roma? Será él, Constantino, quien cambiará la historia para siempre al elegir a Cristo en Nicea, pero también al refundar Bizancio en Constantinópolis. A pesar de sus éxitos, un oscuro secreto ensombrece su legado. Los nombres de Fausta y Crispo perseguirán al emperador hasta su lecho de muerte para decidir si ha sido un gran hombre o un asesino.

La muerte de Constantino Autor: Álvaro Lozano Editorial: Edhasa Nº de páginas: 432