Manual de resistencia al apocalipsis

Si alguna vez se ha preguntado cómo se las arreglaría la humanidad para empezar de cero en caso de apocalipsis, este libro puede ser la respuesta.The Book, publicado en español hace algo más de un mes, se presenta como «la guía definitiva para reconstruir la civilización», un compendio ilustrado de saberes básicos para reiniciar el mundo. Entre otras cosas, muestra cómo encontrar agua, construir casas, tejer cuerdas, asistir en partos o fabricarse una bicicleta. El precio de venta es proporcional a la ambición del proyecto: 120 euros.

No deja de ser paradójico que, mientras las viejas enciclopedias se abandonan junto a los contenedores de basura, haya tenido tanto éxito esta iniciativa que se inspira, en parte, en ellas. The Book: La guía definitiva para reconstruir la civilización es una enciclopedia visual que se ha convertido en un fenómeno editorial global impulsado por el micromecenazgo (crowdfunding) digital.

¿Qué sucedería si la civilización tal como la conocemos colapsara mañana? ¿Cómo recuperaríamos los conocimientos esenciales que nos han traído hasta aquí? Con sus 410 páginas y cerca de 700 ilustraciones detalladas,The Book ofrece mucho más que un manual de supervivencia. Es uno de esos libros que por su gran tamaño (34,7 centímetros de alto y 23,8 de ancho) y cuidada estética no está destinado a la estantería del salón, sino a la mesa de centro, donde puede ser hojeado –y admirado– con frecuencia.

El volumen, que supera los dos kilos de peso, explora las conquistas materiales e inmateriales que definen a la humanidad, desde la invención más elemental hasta los conceptos más complejos. Sus 23 capítulos trazan un recorrido que abarca desde la rueda y las hierbas medicinales hasta el submarino, el sushi y la psicoterapia.

La génesis de este proyecto es tan singular como el propio libro. La idea surgió de la mente del empresario ruso Vsevolod Batishchev en la primavera de 2020, cuando se encontró atrapado en Japón debido a los confinamientos por la pandemia de covid. Al pasear por unas calles de Tokio insólitamente desiertas, Batishchev comenzó a especular con la posibilidad de un colapso global.

Este pensamiento se cristalizó durante su estancia en Naoshima, una pequeña isla japonesa conocida por sus numerosos museos de arte contemporáneo. En un entorno natural casi deshabitado, Batishchev se sintió como Robinson Crusoe y reflexionó sobre la ausencia de un compendio práctico para «reiniciar» la civilización, una vez que todas las infraestructuras y conocimientos hubieran desaparecido. No se trataba solo de cómo construir un refugio, sino de entender la base científica de un frigorífico o la tecnología detrás del tejido.

Al regresar a su vida habitual, Batishchev se alió con Timur Kadyrov, un antiguo socio de negocios, y el experto en financiación Artur Stelmakh. Juntos fundaron el colectivo Hungry Minds (Mentes Hambrientas), con la visión de transformar objetos cotidianos en «artefactos mágicos» que reavivaran la curiosidad.

Mesa del ilustrador Lev Kaplan. / Rafa Lopez

El equipo de Hungry Minds decidió salirse de los canales editoriales tradicionales y lanzar una campaña de financiación inicial en la plataforma Kickstarter. Su objetivo inicial, de apenas 8.000 dólares para costear las fases de redacción y diseño, resultó desbordado por una acogida inaudita. La campaña, iniciada a principios de 2021, superó el millón de dólares en solo una semana. Al finalizar la recaudación, The Book había amasado más de 2,3 millones de dólares, lo que lo convirtió en el segundo proyecto editorial más exitoso en la historia de Kickstarter.

A partir de ese momento, el colectivo Hungry Minds se consolidó. Al equipo central de diseñadores y artistas se unieron científicos y profesores universitarios especializados en distintas materias. Como ha contado Batishchev en publicaciones como Forbes, las conversaciones con estos expertos resultaron fundamentales para dotar al libro del rigor científico necesario, asegurando que cada invento pudiera ser comprendido y trasladado fielmente al lenguaje visual.

Códice retrofuturista

El resultado es un volumen que combina conocimiento con una enorme belleza artística. Las ilustraciones, ricas en detalles, se inspiran en obras históricas llenas de misterio, como el enigmático Manuscrito Voynich del siglo XV, y en la clasificación de ideas que propuso el polaco Stanislaw Lem en su obra Summa Technologiae.

La estética visual de The Book es una amalgama entre el estilo retrofuturista y una técnica de dibujo que recuerda a las láminas renacentistas y a los códices, como el célebre Códice Calixtino (siglo XII), que fue concebido en parte como una especie de guía para los peregrinos del Camino de Santiago. Estas imágenes, junto a esquemas y textos concisos, invitan al lector no solo a aprender, sino a reflexionar sobre los «infinitos caminos» que ha recorrido la humanidad.

El desafío del volumen y la dificultad de su distribución (por su tamaño y peso) llevaron a Hungry Minds a establecer su propia empresa editorial y de distribución, que opera con un equipo global y ha logrado despachar cerca de 400.000 ejemplares en canales online, aunque The Book también se vende en librerías. Además de la versión en español, la obra ha sido traducida al japonés, francés, inglés y húngaro.

Animados por el éxito de The Book, el equipo de Hungry Minds se puso a trabajar en su segundo título, una obra complementaria titulada The Last Book, or Anthem to Humankind (El Último Libro, o Himno a la Humanidad), descrito como un híbrido de diario y enciclopedia de historia mundial por un superviviente apocalíptico ficticio llamado Noah Kaplan. Hay un tercer libro, The Black Book (El Libro Negro), una colección de inventos no realizados provenientes de patentes desconocidas presentadas en todo el mundo.

Pese al rigor y el detalle, Vsevolod Batishchev ha reconocido que The Book no serviría para reconstruir una civilización tras un desastre nuclear, ya que, entre otras cosas, omite los pasos para conseguir materias primas complejas. «Además, un libro tan voluminoso es difícil de cargar en caso de desastre nuclear», ha bromeado a ElDiario.es. Sin embargo, el valor del libro es otro: estimular a soñadores, pensadores y, sobre todo, a personas infinitamente curiosas, evocando la fascinación que sentíamos en la infancia al abrir una enciclopedia repleta de conocimiento e imágenes.