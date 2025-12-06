Libros recomendados de la semana
VV. AA.
La muerte de Constantino
Álvaro Lozano
Mientras Constantino avanza en su conquista terrenal, se libra otra guerra: ¿Qué dios regirá los designios de Roma? Será él, Constantino, quien cambiará la historia para siempre al elegir a Cristo en Nicea, pero también al refundar Bizancio en Constantinópolis. A pesar de sus éxitos, un oscuro secreto ensombrece su legado. Los nombres de Fausta y Crispo, que intentan liberarse de las cadenas del olvido al que han sido condenados, perseguirán al emperador hasta su lecho de muerte.
La viuda
John Grisham
Simon Latch es un modesto abogado de Virginia que gana lo justo para pagar sus facturas mientras su matrimonio se desmorona. Un día entra en su despacho Eleanor Barnett, una anciana adinerada que quiere redactar un nuevo testamento. Pero cuando es hospitalizada tras un accidente de coche, Simon se da cuenta de que nada es lo que parece. No solo eso, se enfrenta a un juicio por un delito que jura no haber cometido: asesinato. Él sabe que es inocente. Pero también que las pruebas circunstanciales están en su contra y que podría pasar el resto de su vida entre rejas. Para salvarse, debe encontrar al asesino.
La uruguaya
Pedro Mairal
Lucas Pereyra viaja desde Buenos Aires hasta Montevideo en busca de un dinero que no puede recibir en su propio país. La travesía no es solo para sortear trabas económicas, sino también un intento por escapar de un matrimonio que se tambalea. Al otro lado del río lo espera una mujer. Pero las cosas no suceden como las había planeado y lo que pretendía ser una escapada se convierte en una confrontación inevitable con la verdad que ha tratado de eludir.
Los más vendidos
Ficción
- Vera, una historia de amor. Juan del Val (Planeta).
- El último secreto. Dan Brown (Planeta).
- Ande, ande, ande, la Mari Morena. Megan Maxwell (Planeta).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
No Ficción
- El diablo está entre nosotros. Lorenzo Ramírez (La Esfera).
- Cuando ellos se van. Julia Navarro (Plaza & Janés).
- Cocina para todos. Karlos Arguiñano (Planeta).
- Supersanos. Manuel Viso (H. Collins).
- Reconciliación. Juan Carlos I (Planeta).
En galego
- Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
- O lanzador de coitelos. Fernando Castro Paredes (Galaxia).
- Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
- Nailia. Loli Rodríguez (Galaxia).
- Soño de liberdade. Marisa Castro (Hércules).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
