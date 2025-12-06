Libros recomendados de la semana

La muerte de Constantino

Álvaro Lozano

Mientras Constantino avanza en su conquista terrenal, se libra otra guerra: ¿Qué dios regirá los designios de Roma? Será él, Constantino, quien cambiará la historia para siempre al elegir a Cristo en Nicea, pero también al refundar Bizancio en Constantinópolis. A pesar de sus éxitos, un oscuro secreto ensombrece su legado. Los nombres de Fausta y Crispo, que intentan liberarse de las cadenas del olvido al que han sido condenados, perseguirán al emperador hasta su lecho de muerte.

La muerte de Constantino Autor: Álvaro Lozano Editorial: Edhasa Nº de páginas: 432

La viuda

John Grisham

Simon Latch es un modesto abogado de Virginia que gana lo justo para pagar sus facturas mientras su matrimonio se desmorona. Un día entra en su despacho Eleanor Barnett, una anciana adinerada que quiere redactar un nuevo testamento. Pero cuando es hospitalizada tras un accidente de coche, Simon se da cuenta de que nada es lo que parece. No solo eso, se enfrenta a un juicio por un delito que jura no haber cometido: asesinato. Él sabe que es inocente. Pero también que las pruebas circunstanciales están en su contra y que podría pasar el resto de su vida entre rejas. Para salvarse, debe encontrar al asesino.

La viuda Autor: John Grisham Editorial: Espasa Nº de páginas: 496

La uruguaya

Pedro Mairal

Lucas Pereyra viaja desde Buenos Aires hasta Montevideo en busca de un dinero que no puede recibir en su propio país. La travesía no es solo para sortear trabas económicas, sino también un intento por escapar de un matrimonio que se tambalea. Al otro lado del río lo espera una mujer. Pero las cosas no suceden como las había planeado y lo que pretendía ser una escapada se convierte en una confrontación inevitable con la verdad que ha tratado de eludir.

La uruguaya Autor: Pedro Mairal Editorial: Destino Nº de páginas: 152