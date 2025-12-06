Literatura de interiores

En los ambientes literarios del Madrid de la transición veía con frecuencia a una mujer madura, tocada su cabeza con una boina que dejaba al descubierto parte de una cabellera muy blanca que ella decía lavar con jabón Lagarto. También la veía escribir en la biblioteca del Ateneo, siempre con pluma estilográfica («soy muy sensual con la escritura») y a veces se enclaustraba en una habitación del Ritz buscando tranquilidad. Se llamaba Carmen Martín Gaite, murió en el año 2000 y fue una de las mejores escritoras españolas del siglo XX. El 8 de diciembre se cumplen cien años de su nacimiento.

La primera novela que leí de Carmen Martin Gaite fue El cuarto de atrás. Lo hice atraído por una reseña de Pedro Altares publicada en El País (16-7-1978) cuyo recorte conservo entre las páginas de aquel ejemplar, en la que se decía: «Hay en esta novela una profunda meditación sobre el sentido de la literatura, entremezclado con el bagage irrenunciable y disperso de los recuerdos». Es lo que yo buscaba entonces en las novelas.

Martín Gaite reconocía en este principio el sentido de su obra: «Un enigma a desentrañar es dónde está la frontera entre lo que llamamos vida y lo que llamamos literatura», dijo en una entrevista, y por eso concedía mucha importancia al recuerdo como motor de argumentos literarios, por lo que en su obra se puede rastrear también parte de su biografía: El cuento de nunca acabar, un texto sobre las narraciones orales, es en realidad una extraordinaria autobiografía intelectual en cuya escritura invirtió nueve años de su vida.

En otras, como Fragmentos de interior, radiografía un momento de la vida de una familia en crisis, que bien pudiera ser la suya. Ese aspecto también se reconoce en cuentos como El otoño de Poughkeepsie, una experiencia de su estancia en un campus universitario norteamericano, donde vuelca de alguna manera el fracaso de su matrimonio y el dolor por la muerte de su hija Marta a causa del sida en 1985. También definía sus novelas como «literatura de interiores», porque «es como ver desde dentro lo que pasa fuera».

Para cuando yo leí El cuarto de atrás (que fue Premio Nacional de Narrativa aquel año) Martín Gaite ya había ganado el premio Café Gijón en 1954 con El balneario, la más inquietante y enigmática de sus narraciones, una obra maestra que pese al tiempo transcurrido mantiene toda la fuerza y el misterio de su mejor literatura. Después, en 1957 ganó el premio Nadal con Entre visillos, donde documenta la vida rutinaria y convencional en una ciudad de provincias y apunta los materiales con los que iba a construir su literatura: la atmósfera opresiva y asfixiante de la postguerra española y la lucha por la libertad de la mujer, centrada en esta novela en el problema de la soltería para las jóvenes de la posguerra.

Además había publicado tres ensayos de Historia, un libro de relatos y decenas de artículos en la prensa. Los ensayos los había dedicado a los Usos amorosos del siglo XVIII en España (su tesis doctoral), donde analizaba «el cortejo», una moda importada que consistía en que las señoras casadas, sujetas hasta entonces a un estricto código de honor matrimonial, podían tener un amigo cuya función era la de asistir a su tocador, acompañarlas al teatro y a la iglesia, traerles regalos y conversar con ellas.

Otro de sus ensayos fue sobre Melchor Rafael de Macanaz (1670-1760), ministro de Felipe V, a quien enfrentarse a la Inquisición le costó 45 años de persecuciones, padecimientos y destierros. Martín Gaite se la dedicó in memoriam a su suegro Rafael Sánchez Mazas «que tantas cosas sabía de conflictos entre la Iglesia y el Estado». Con Usos amorosos en la posguerra española ganó el premio Anagrama en 1987.

Carmen Martín Gaite nació en Salamanca, hija de un notario liberal que tenía una gran biblioteca. Señorita de provincias, universitaria en una época en que pocas mujeres lo eran, estudió Filología Románica en la Universidad de Salamanca y llegó a Madrid para doctorarse en Filosofía y Letras con la intención de convertirse en profesora de instituto.

Le cambió la vida conocer a Ignacio Aldecoa, que le inoculó el virus de la literatura y la introdujo en el grupo de la generación del medio siglo, en el que estaban también Jesús Fernández Santos, Alfonso Sastre, Juan García Hortelano y Sánchez Ferlosio (con quien se casó en 1953 y se separó en 1970), que escribían artículos en la Revista Española del republicano Antonio Rodríguez Moñino, donde también publicaban Luis Martín-Santos y Juan Benet. Gracias a aquel encuentro se dedicó a escribir, «un oficio ni necesario ni obligatorio que con frecuencia escandaliza porque divierte y estimula».

De origen gallego por la familia de su madre, reconoce deber gran parte de su inspiración literaria a los paisajes de su infancia y adolescencia ourensanas en la aldea de San Lorenzo de Piñor, de donde dice haber tomado «todas mis alusiones a paisajes abruptos y montuosos». De Galicia, además, reconoce la influencia del matriarcado, el culto a los muertos y las cantigas. En sus primeros artículos en la revista universitaria Trabajos y días firmaba como Carmiña.

A partir de Entre visillos, Carmen Martín Gaite iba a recorrer un largo camino hasta un posmodernismo literario en el que incorporó los recursos de la ficción a la propia ficción, en la línea experimental vigente en la literatura fin de siglo. Para hacer este camino, después de publicar en 1962 Ritmo lento tardó 12 años en escribir su siguiente novela, Retahilas, que con Fragmentos de interior (1976) y El cuarto de atrás (1978) conforma una trilogía intelectual y emocional con la que indaga en los problemas de la soledad y la incomunicación.

Otro largo silencio habita los años que van desde El cuarto de atrás hasta Caperucita en Manhattan (1990), solo interrumpido por dos relatos cortos, El castillo de las tres murallas (1981) y El pastel del diablo (1985).

Tras su muerte en 2000 se publicaron sus agendas, dietarios, cuadernos de notas y otros escritos en Cuadernos de todo (2002), Pido la palabra (2000) y Tirando del hilo (2006). También se recuperó su novela Libro de la fiebre (2007) y su inacabada Los parentescos (2001).

En 1988 compartió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras con el poeta Ángel Valente.