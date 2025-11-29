Historiones de la moda
Ana Velasco
Geoplaneta. 288 páginas
La moda no es solo pasarelas y tendencias: es historia, geografía, identidad, revolución… y hasta ciencia ficción. Ana Velasco Molpeceres recorre con humor, inteligencia y curiosidad el fascinante mundo de la ropa y accesorios. Desde el sari hasta las chanclas, pasando por la corbata, el mono, el kimono o el chándal, cada prenda tiene un pasado insólito y un relato. Los marineros británicos popularizaron la trenca y el smoking empezó como una chaqueta para fumar en casa. Son solo algunos de los muchos «historiones».
