Héroes españoles en Asia

Elcano, Loaysa, Legazpi o Urdaneta son algunos de los nombres que pasaron a la historia, pero junto a ellos también navegaron quienes, sin figurar en los libros, buscaron fortuna o simplemente sobrevivir: carpinteros, pilotos, grumetes, soldados, escribanos, religiosos... A lo largo de estas páginas se van conociendo sus aventuras, no exentas de peligros, desafíos y desdichas, pero también de hazañas sin igual. El lector viaja con ellos a través del increíble proceso sociocultural que supuso establecerse en un lugar tan remoto y diferente.